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Yasmin Erbil, bu sefer de yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yatağında sere serpe uzanarak çektiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Magazin dünyasından düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 300 binde fazla takipçisi bulunan Erbil, bu sefer de yatak odasından bir paylaşım yaptı. Yatağında sere serpe uzanan Yasmin, öpücük atarak poz verdi.

Yasmin Erbil, bu sefer de yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Nergis Kumbasar, kızının kıyafet tercihleri için "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım" demişti.

Yasmin Erbil, bu sefer de yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı

Yasmin Erbil, bu sefer de yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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