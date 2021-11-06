Yaşlı kadını yeğeni olduğuna inandırıp 94 bin lira dolandırdı

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de bir dolandırıcı, telefonda kendisini yeğeni olduğuna inandırdığı yaşlı kadını 94 bin lira dolandırdı. Yaşlı kadın durumu oğluna anlatmasının ardından dolandırıldığını anlarken şüpheli şahıs, yaşlı kadından 3. kez para almak için gittiği noktada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadıköy'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki S.Z.D.'yi arayan bir kişi, kendisini yeğeni olarak tanıtıp para istedi. 7 bin Euro (78 bin lira) isteyen şahıs, yeğeni olduğunu inandırarak parayı teslim etti. Bir kaç gün sonra dolandırıcı yaşlı kadını bir kez daha arayarak paraya 16 bin lira daha istedi. Yaşlı kadın bu sefer de parayı dolandırıcıya teslim etti. 75 yaşındaki S.Z.D, bu durumu oğluna bahsedince para isteyen kişinin yeğeni olmadığını ve dolandırıldığını fark etti. Bir süre sonra yaşlı kadını yeniden arayan dolandırıcı 25 bin lira daha istedi. O sırada kadının oğlu polis ekipleriyle iş birliği yaparak, dolandırıcıyı yaşlı kadınla buluştukları yere çağırdı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, dolandırıcı şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kadir İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 75 yaşındaki kadının yaptığı son telefon görüşmesi de kameraya böyle yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet