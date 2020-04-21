Yaşlı çiftin biri bayram ikramiyesini diğeri de hac parasını bağışladı
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Yaşlı çiftin biri bayram ikramiyesini diğeri de hac parasını bağışladı

Yaşlı çiftin biri bayram ikramiyesini diğeri de hac parasını bağışladı Ahlatlı 68 yaşındaki adam bayram ikramiyesini, 65 yaşındaki eşi de hac parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Feyzullah Nacaroğlu, devlet tarafından...

21.04.2020 20:31 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:35
Yaşlı çiftin biri bayram ikramiyesini diğeri de hac parasını bağışladı

Yaşlı çiftin biri bayram ikramiyesini diğeri de hac parasını bağışladı

Ahlatlı 68 yaşındaki adam bayram ikramiyesini, 65 yaşındaki eşi de hac parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Feyzullah Nacaroğlu, devlet tarafından emeklilere verilen bin liralık bayram ikramiyesini, 65 yaşındaki eşi Nigar Nacaroğlu da hac için biriktirdiği 500 lirasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayarak destek verdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katılım yoğun bir şekilde devam ederken, kampanyaya anlamlı bir destek ise Bitlis'in Ahlat ilçesinden geldi. Ahlat'ın Kırklar Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Feyzullah Nacaroğlu, sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğu için Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu hattını arayarak yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine yaşlı çiftin evine giden Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinden olan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, yaşlı çiftin ihtiyacının ne olduğunu sordu. Herhangi bir ihtiyaçlarının olmadığını söyleyen Feyzullah Nacaroğlu, devlet tarafından emeklilere bayram öncesi verilen bin liralık bayram ikramiyesini, eşinin de hac için biriktirdiği 500 lirasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak istediklerini söyledi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak da yaşlı çiftin bu anlamlı bağışları için teşekkür ederek verdikleri paraları bankaya götürüp kampanyanın ilgili hesaplarına yatırdıktan sonra aldığı dekontları tekrardan yaşlı çiftin evine giderek kendilerine teslim etti.

"Komşum aç iken ben tok yatamam"

Devletin Ramazan Bayramı öncesi verdiği bin TL bayram ikramiyesini kampanyaya bağışlayan 68 yaşındaki emekli Feyzullah Nacaroğlu, salgının yaşandığı bu zor günlerde herkesin birbirine yardımcı olması gerektiğini söyledi. Komşusu aç iken tok yatamayacağı için bağışta bulunduğunu ifade eden Nacaroğlu, "Devletin bana vermiş olduğu bin TL bayram harçlığını Cumhurbaşkanlığının başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılmak için bağışladım. Bizim Peygamber Efendimiz, 'Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir' diye buyurmuştur. Bende bu amaçla aldığım bin TL'yi bağışladım. İhtiyacı olanlar kim varsa inşallah bu paradan hayır görür. Ben kendim aç kalırım, ayran ekmek yerim bir ay öyle idare ederim. Ama ihtiyaç sahipleri benim bağışımla biraz da olsun fayda görür diye bayram harçlığımı bağışladım" dedi.

"Kabe'nin kapalı olmasına üzüldüm, hac için biriktirdiğim paramın bir kısmını bağışladım"

Korona virüs salgını nedeniyle başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmayarak eşiyle birlikte katılım sağlayan 65 yaşındaki Nigar Nacaroğlu da, hac için biriktirdiği parasının bir kısmını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladığını söyledi. Salgın nedeniyle Kabe'nin kapalı olmasının kendisini çok üzdüğünü dile getiren Nigar Nacaroğlu, "Ben bu parayı hac için toplamıştım. Çekilen kurada hac çıkmadı bana. Bende hac için biriktirdiğim paranın bir miktarını devletimizin başlattığı kampanyaya bağışladım. Rabbim kısa zamanda şifasını versin inşallah. Bütün Müslümanlara inşallah şifa versin. Bu hastalık nedeniyle Mekke'nin, Kabe'nin kapandığını görünce çok üzüldüm. Allah'ın izniyle bir an önce açılır. Bizlerde hacca gideriz" diye konuştu.

Yaşlı çiftin biri bayram ikramiyesini diğeri de hac parasını bağışladı

Kaynak: İHA

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