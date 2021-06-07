"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz

Yasin Obuz ve Bahar Candan arasındaki "iş teklifi" tartışması büyüyor. Bahar Candan'ın "Yasin Obuz bana CV'sini gönderdi, 5 bin TL maaşla işe başlayacak" sözlerine Yasin Obuz'dan sert cevap geldi. Obuz, Candan'a "paçoz" diye çıkıştı.

İşte Benim Stilim Yarışması'ndaki hareketleri nedeniyle sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 bin TL maaşla, kendisine arkadaş aradığını açıkladı. Candan'ın paylaşımına hem olumlu hem de olumsuz çok sayıda yorum gelirken, Survivor ve Master Chef yarışmasıyla ismini duyuran Yasin Obuz da tartışmalara katılarak, Candan'a mesaj gönderdi.

ŞAKAYLA KARIŞIK MESAJ ATTI

Obuz, Candan'a attığı mesajında "İş başvurusu için yazmıştım, yemeği istediğimiz gibi seçebiliyor muyuz, maaşı bankadan mı çekeceğiz, elden mi veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

YASİN OBUZ'A ELEŞTİRİ YAĞDI

Sonrasında Bahar Candan bir paylaşım daha yaparak Yasin Obuz'u işe aldığını açıkladı. Candan, "Yasin Obuz bana CV'sini gönderdi, Türkiye'ye dönünce işe başlayacak" dedi. Bunu gören Yasin Obuz, sinirlendi. Ardından Bahar Candan'a bir kez daha mesaj atan Yasin Obuz'un sözleri herkesi şaşkınlığa uğrattı. Obuz'un kullandığı sözlerin çirkin olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları Yasin'e eleştiri yağdırdı.

"SEN KİMSİN SENİ KORUYALIM PAÇOZ"

Yasin Obuz, Bahar Candan'a gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bahar seni 5 bin TL'ye değil 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın.

"SENİ BENDEN KİM KORUYACAK"

Ben şaka yapmıştım ve sen bunu anlamayacak kadar salak olduğun için her yere yaydın, ee bir de üzerimden prim yapmaya kalkmışsın peki şimdi seni benden kim koruyacak? Dua et kadınsın yoksa kafes dövüşü yapardık. Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyalım paçoz."

BAHAR CANDAN: MASTER CHEF KASTINA GÜVENDİM, HATA ETMİŞİM

Bahar Candan, Obuz'un kendisi hakkındaki ağır sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Candan, "Beninle çalışmayı düşünmeden, insanların hakkını gasp etti. İş başvurularını danışmanın değerlendirdi. Bu kişiyle yemeğe çıkıp, iş konuşmuştuk. Master Chef Türkiye favori programımdır. Kastına güvenirim, hata etmişim" dedi.

İşte Candan ve Obuz arasındaki o yazışmalar: