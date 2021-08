Yasin Aktay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yasin Aktay'ın hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimler arasında Yasin Aktay geliyor. Yasin Aktay'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yasin Aktay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yasin Aktay'ın hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

YASİN AKTAY KİMDİR?

Yasin Aktay (20 Şubat 1966, Siirt), Türk akademisyen ve yazar.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski Dış İlişkilerden ve İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. T.B.M.M. 25. ve 26. dönem AK Parti Siirt Milletvekili. AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Aktay ayrıca Adalet ve Demokrasi Vakfı'nın dört kurucusu arasında yer almaktadır.

YASİN AKTAY'IN HAYATI

20 Şubat 1966 tarihinde Siirt'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Siirt'te tamamladı. ODTÜ Sosyoloji bölümünden 1990'da lisans, 1993'te yüksek lisans ve 1997'de doktora dereceleri ile mezun oldu. 1999 yılında doçentlik ünvânını, 2005 yılında da profesör ünvânını almaya hak kazandı. Yasin Aktay, 1992-2012 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümünde Eylül 2012'den beri görev yapmaktadır. AK Parti'de 2014-2015 yılları arasında "Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" ve 2016-2017 yılları arasında "İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü" olarak görev yaptı. 2006 yılından beri Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Ankara merkezli Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün onursal başkanıdır. TBMM'de "Parlamentolararası Birlik Türkiye Delegasyonu Başkanı" ve "Türkiye-Katar Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı" olarak görev aldı. Halen AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

YASİN AKTAY'IN AKADEMİK KARİYERİ

1991'de Bryan S. Turner'dan yaptığı "Max Weber ve İslâm" isimli çevirisi kitap olarak yayımlanmıştır.

1992'de Selçuk Üniversitesi'nce sosyoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1993'te, Political and Intellectual Disputes on the Academisation of Religious Knowledge (Dini bilginin akademizasyonu üzerine siyâsî ve entelektüel tartışmalar) isimli tezi ile yüksek lisans programını bitirdi.

1997'de "Body, Text, Identity: The Islamist Discourse of Authenticity in Modern Turkey" (Beden, metin, kimlik: modern Türkiye'de İslâmi otantisite söylemleri) isimli doktora tezini yazarak bu programdan mezun olmuştur. 1999 Kasım ayında "Uygulamalı Sosyoloji" anabilim dalında "Doçent" unvanına sahip oldu. Akademik hayatı boyunca değişik dergilerde yüzden fazla yazısı İngilizce, Arapça dillerinde birçok makale ve çevirisi yayımlanmıştır.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)'nin 2001 yılı doktora sonrası yurt dışı araştırma bursunu kazanarak Nisan-Eylül 2001 tarihleri arasında ABD'nin Utah eyaletinde University of Utah bünyesinde Mormonların iş ahlakı ile Anadolu'da yeni gelişen burjuvazi sınıfının çalışma ahlakları arasında karşılaştırmalı bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmanın birçok kısmı değişik dergilerde yayımlanmış, bu çalışmalar değişik konferanslarda sunulmuştur.

2003-2004 öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Maine'de Libra Foundation'ın davetlisi olarak "Sosyal Sorunlar ve Sosyal Değişim" ile "Orta Doğu Sosyolojisi" başlıklı dersleri vermiştir. Türkiye'nin toplumsal yapısı, uygulamalı sosyolojinin yöntem sorunları, hermenötik, beden sosyolojisi, modern ve postmodern dünyada kimlik ve farklılık politikaları, toplumsal tarih, din ve İslâm sosyolojisi ve felsefesi gibi konular özel bir ilgi alanlarındandır.

1992-2000 yılları arasında Vadi Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. 1991 yılından beri yayımlanmakta olan düşünce, siyaset ve sosyal bilimler dergisi Tezkire'nin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. 2003 yılından beri yayımlanmakta olan Sivil Toplum Dergisi'nin eş-editörlüğünü yürütmektedir.

Ayrıca, Avrupa Günlüğü, Değerler Eğitimi Dergisi, İnsan Hakları Dergisi, Dinler Tarihi dergilerinin yayın kurulu üyeliğini yapmaktadır. 2005 yılından beri kurumlar sosyolojisi anabilim dalında profesör unvanına sahiptir. TÜBA Üyesidir.

2010 -2014 yılları arasında Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün başkanlığını yürütmüştür. 2012 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim üyesidir. Eylül 2012'de AKP 4'üncü olağan kongresinde MKYK üyesi seçildi.

YASİN AKTAY'IN KİTAPLARI NELERDİR?