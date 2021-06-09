Yaşı küçük çevre sevgisi büyük
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Yaşı küçük çevre sevgisi büyük

Yaşı küçük çevre sevgisi büyük
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 Çevre Yılı kapsamında mahallelerde başlattığı temizlik kampanyasının bugünkü durağı Hürriyet Mahallesi oldu.

Mahalle sakinleri, Başkan Gerenli ile sokakları temizlerken, 4 yaşındaki Eylül Bahar da en minik çevreci olarak etkinlikte yer aldı. "Yaşı küçük çevre sevgisi büyük" dedirten minik Eylül, eline aldığı boyundan büyük süpürgeyle sokakları süpürdü.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta Kocasinan Mahallesi'nde başlattığı temizlik kampanyasının bir sonraki durağı Hürriyet Mahallesi oldu. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Parkı'nda önce vatandaşlarla kahvaltıda buluşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, burada mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Sorunlara yerinde müdahale

Mahalle sakinlerinin sorularının ardından harekete geçen Başkan Gerenli, daire müdürleriyle birlikte sorun tespit edilen sokaklarda incelemelerde bulundu. Burada sorunların hızlıca çözülmesi yönünde ekiplere konuları aktaran Başkan Gerenli daha sonra mahalleliyle birlikte sokakları süpürmeye başladı.

En küçük çevreci!

Başkan Gerenli mahalle sakinleriyle birlikte sokakları temizlerken objektiflere 4 yaşındaki Eylül Bahar takıldı. Temizlik kampanyasındaki en küçük çevreci olan Eylül Bahar, Başkan Gerenli'yle birlikte sokakları süpürdü. Yaşı küçük çevre sevgisi büyük olan minik Eylül, boyundan büyük süpürgeyle sokakları temizledi.

Kaynak: Bültenler

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