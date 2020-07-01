Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli, kaç yaşında? Yasemin Hadivent dizileri
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Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli, kaç yaşında? Yasemin Hadivent dizileri

Genç oyuncu Yasemin Hadivent, Türkiye'nin Yıldızları yarışması ile oyunculuk kariyerine adım attı. İlk profesyonel işi ise Rabia adlı dizi oldu. Diğer yandan Sevda Çiçeği dizisindeki performansıyla büyük başarı yakaladı. Yasemin Hadivent hayatı haberimizde.

Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli, kaç yaşında? Yasemin Hadivent dizileri
01.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:41

Yasemin Hadivent, aslen Bulgaristanlı'dır ve eğitiminin bir kısmını da Amerika'da okudu. Babası İranlı, annesi Bulgar olan Hadivent'in bir de kız kardeşi bulunuyor. Müzik ve dans alanlarında da başarılı olan oyuncu Yasemin Hadivent kaç yaşında?

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya, Bulgaristan'da dünyaya geldi. Hadivent'in annesi Bulgaristan Türklerinden babası İran Azerilerindendir. Soyadı Farsça kökenlidir ve 'yol gösterici, mürşid anlamına' gelir.

TÜRKİYE'NİN YILDIZLARI'NDA BİRİNCİLİK ELDE ETTİ

2005 yılında 2. Türkiye'nin Yıldızları yarışma programında birinci olan başarılı oyuncu, 2006 yılında Sevda Çiçeği dizisiyle büyük çıkış yakaladı. Bu sayade dizideki rol arkadaşı Gökhan Özen ile yılın çifti seçildi. Bir kız kardeşi bulunan güzel oyuncu babasını henüz 9 yaşındayken kaybetti. Bale eğitimi almış fakat çocukken kalbinde oluşan rahatsızlıktan dolayı baleyi bırakmak zorunda kalmıştır. İlkokul ve lisenin bir bölümünü Amerika'da okuyan Yasemin Hadivent, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır.

Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli, kaç yaşında? Yasemin Hadivent dizileri

BUZDA DANS YARIŞMASINDA FİNALE KALDI

Yasemin Hadivent, oyunculuk kariyerine ilk 2003 yılında 'Rabia' adlı dizide atdım attı. Ardından Plato filmin yapımcılığını üstelendiği 'Deli Duran' adlı bir sit-comda "Prenses Cazibe" karakterini oynadı. Türkiye'nin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasını birincilikle bitirerek, ilk başrolünü Gökhan Özen'le paylaştığı Sevda Çiçeği dizisinde "Fırtına Leyla" karakteriyle oynadı. Sonrasında Hayal ve Gerçek dizisinde "Hayal"'i oynadı. Med Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Buzda Dans adlı TV programında eski millî futbolcu İlhan Mansız'la finale kalarak ikinci oldu. 2010-2011 sezonunda Arka Sıradakiler adlı gençlik dizisinde "Sevda" rolü ile izleyecinin karşısına çıktı.

Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli, kaç yaşında? Yasemin Hadivent dizileri

8 Mart 2012 Dünya Kadınlar günü kapsamında kadına şiddete dikkat çekmek için "Her Ses Bir Nefes" isimli sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. 2019 yılında başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde ekrana gelmeye devam ediyor.

Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli, kaç yaşında? Yasemin Hadivent dizileri
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