İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" diye başlayan çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
CHP'nin 'Gazze yürüyüşü' başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı

CHP'den dikkat çeken Gazze başvurusu! İzin çıkmadı
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı Zülfü Ağırbaş, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ağırbaş, çocukluk yıllarında yaşadığı acıları, ailesinden gördüğü baskıyı ve zorluklarla dolu hayatını tüm samimiyetiyle anlattı.

İş insanı Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında yaşadığı büyük acıları ve ailesinden gördüğü baskıyı Haberler.com'da anlattı. Öğretmeninden gördüğü şiddet, amcasının annesine uyguladığı zulüm ve küçük yaşta zorla evlendirilmesini Haberler.com'a özel anlattı.

"ÇOK ŞANSSIZ BİR BABANIN, AİLENİN EVLADI OLDUM"

Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları anlatırken, ailesindeki talihsizliklerin kendisini nasıl etkilediğini dile getirdi. "Çok şanssız bir babanın, ailenin evladı oldum" diyerek yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serdi.

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

"ÇOBANLIK VE ÇİFTÇİLİK YAPARKEN AYNI ZAMANDA İLKOKULDA OKUYORDUM"

Hayat mücadelesine çok küçük yaşta başladığını belirten Ağırbaş, bir yandan ailesine destek olmak için çobanlık ve çiftçilik yaptığını, diğer yandan eğitimine devam etmeye çalıştığını söyledi.

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

"İLKOKUL ÖĞRETMENİM ANNEMİ ABİSİNE VERMEDİKLERİ İÇİN BENİ HER GÜN DÖVERDİ"

Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında okulda şiddet gördüğünü ifade ederek, "İlkokul öğretmenim, annemi abisine vermedikleri için beni her gün döverdi" dedi.

"ÖĞRETMENİM KULAĞIMA VURDUĞU İÇİN 6 YAŞINDAN BERİ SAĞ KULAĞIM DUYMUYOR"

Şiddetin yalnızca fiziksel değil, kalıcı izler de bıraktığını söyleyen Ağırbaş, öğretmeninin kendisine uyguladığı şiddet sonucu sağ kulağının duymadığını anlattı.

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

"AMCAM HER GÜN ANNEMİ DÖVERDİ"

Annesinin sürekli şiddet gördüğünü belirten Ağırbaş, "Amcam her gün annemi döverdi" diyerek aile içi şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

"AMCAMIN EŞİ KRALİÇE GİBİYDİ, AMCAM ANNEMİ DÖVERKEN BÜYÜK BİR ZEVKLE İZLERDİ"

Ağırbaş, "Amcamın eşi kraliçe gibiydi, amcam annemi döverken büyük bir zevkle izlerdi" diyerek annesinin şiddete maruz kaldığını, herhangi bir yardımın olmadığını belirtti.

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam
img

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
img

Trump'ın temsilcisi ülkeyi ayağa kaldırdı
img

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.