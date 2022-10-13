'Zeynep dönene kadar dükkan kapalı' diyen esnafın son astığı afiş herkesi yıktı geçti

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi, kısa süre içerisinde viral oldu. Sevgilisi için "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" deyip kepenkleri kapatan esnafın, sevgilisinin dönmemesinin ardından dükkana "satılık" ilanı asması herkesi duygulandırdı.

Bir esnaf tarafından dükkana asılan afiş, sosyal medyada adeta paylaşım rekoru kırdı. Sevgilisinin kendisini terk etmesinin ardından "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" diye afiş asan esnafın olaydan haftalar sonra astığı diğer afiş ise herkesi duygulandırdı.

SATILIK İLANI ASTI

Esnaf, son olarak dükkanına "satılık" ilanı astı. Sosyal medya kullanıcıları esnafın bu hareketini "Zeynep dönmedi" olarak yorumladı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte o afişler: