Zehirlenme Şüphesiyle Hayatını Kaybeden Genç Kızın YKS Hazırlığı İle İlgili Detaylar

1) ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HAYATINI KAYBEDEN NESLİNUR, ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYORMUŞ

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybeden Neslinur Topal (18), toprağa verildi. Lise mezunu Topal'ın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) hazırlandığı öğrenildi.

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde önceki gün tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri Furkan Topal (10) ile Ramazan Topal (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Topal, aynı gün hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valiliği olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T. (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları sonucunda netleşecektir. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'GÖZLE GÖRÜLÜR BİR BULGUYA VEYA DEĞİŞİME RASTLANMADI'

Neslinur Topal'ın dün otopsi işlemleri tamamlandı. İlk otopsi değerlendirmesinde; iç organlarda gözle görülür bir bulguya veya değişime rastlanmadığı belirtildi. Topal'ın vücudundan alınan tüm örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildiği, kesin sonucun kimya ihtisas raporunun ardından ortaya çıkacağı kaydedildi. Yetkililer, şu an için zehirlenmeye ilişkin net bir tespitin bulunmadığını ifade etti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri sonrası Neslinur Topal'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Topal için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene; Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, aile yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede büyük üzüntü yaşayan anne Selimiye Topal ile baba Musa Topal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi. Neslinur Topal'ın cenazesi, gözyaşları arasında Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Seydikemer Anadolu Lisesi'nden mezun olan Topal'ın YKS'ye hazırlandığı öğrenildi.

'ÇEŞİTLİ İDDİALAR DOLAŞIYOR'

Diğer yandan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Elim bir olay sonucu genç kızımızı kaybettik. Hayatının baharında toprağa vermek zorunda kaldık, çok üzgünüz. Allah ailesine sabırlar versin. Çeşitli iddialar dolaşıyor ancak AFAD ekiplerinin ve savcılığın araştırmaları sürüyor. Kızımızın ölüm nedeniyle ilgili şu an net bir şey söylememiz mümkün değil" dedi.

2 KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Hastanedeki tedavileri süren diğer 2 kardeşin ise önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildikleri belirtilirken, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.