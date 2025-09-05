Yurt Dışına Çıkan Kadının Köpeği Pet Otelde Öldü, Suç Duyurusunda Bulundu

ADANA'da eşiyle yurt dışına çıkarken pet otele bıraktığı Alf isimli köpeği ölen Nazlı Yılmaz (41), pencerelerin kapalı ve klimaların çalıştırılmadığı gerekçesiyle köpeğinin kalp krizi geçirdiğini öne sürerek, işletme sahibi D.T. isimli kadın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nazlı Yılmaz, 2,5 yıl önce Alf ismini verdiği Pug cinsi köpeği sahiplendi. Yılmaz, tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gideceği için 23 Ağustos'tan itibaren 1 hafta boyunca köpeğine bakmaları amacıyla pet konaklama işi yapan D.T. ile iletişime geçti. Köpeğinin konaklaması ve ilgilenilmesi için banka hesabı üzerinden 5 bin 800 lira gönderen Yılmaz, Alf'i Yeni Baraj Mahallesi'ndeki otele teslim etti.

Tatile çıkan Yılmaz ve eşi, köpekle ilgilenen çalışanlarla sürekli iletişim halinde kalarak bilgi aldı. Ancak 28 Ağustos'ta iş yerine gelen bir çalışan, Alf'i kapının arkasında ölü halde buldu. Haberi alan Yılmaz çifti, Alf'in tüm bakımlarıyla ilgilenen veteriner hekimi arayarak duruma müdahale etmesini istedi. Köpeği teslim alan veteriner hekim, Alf'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini aileye bildirdi. Tatilin bitimine bir gün kala apar topar Adana'ya dönen çift, D.T.'ye ulaşmak istedi ancak telefonlarına cevap alamadı. Bunun üzerine otelin bulunduğu adrese giden aile, ışıkların ve pencerelerin kapalı olduğunu, klimaların da çalışmadığını gördü. İçeriden ise diğer köpeklerin havlama sesleri geldiğini fark edince polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

'BİZE İFTİRA ATMAKTADIR, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

İşletmeci D.T ise ortaya atılan bu suçlamalardan dolayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köpeğin kendileriyle ilgili olmayan sağlık sorunu nedeniyle kalp krizinden öldüğünü ve bu olayda ihmallerinin bulunmadığını söyledi. D.T., "Köpeğin sahibi, Alf'i öldürmekle suçlayarak bize iftira atmaktadır. Benim ne denli hayvansever olduğum herkes tarafından bilinmektedir. Köpek kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Veteriner raporuyla bu durum sabittir. Aksi yöndeki iddiası için kendisine otopsi teklif edilmiş ancak rıza göstermemiştir. Köpeğin vefatının bizimle alakası yoktur. Tarafıma hakaret eden bu şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı ve marka hakkımı zedelemeye çalışması nedeniyle tazminat davasını açacağımı bildiririm" ifadelerini kullandı.

'SES ÇIKMASIN DİYE PENCERELERİ KAPATMIŞLAR'

DHA'ya açıklamalarda bulunan Nazlı Yılmaz, köpeği için gözyaşı döktü. Yılmaz, "Otelin yan komşusuna sorduğumuzda bu evden bozma dükkanın bir ay önce tutulduğunu, köpeklerin sesi dışarıya çıkmasın diye perdelerin ve pencerelerin kapatıldığını, akşamları ise bu evde kimsenin olmadığını söylediler. Çalışanların 3 gün orada kaldıklarını, Alf'in öldüğü gün ise orada bulunmadıklarını, Tokyo isimli bir köpeğin bakımını üstlendiklerini, o köpek ayrıldıktan sonra da akşamları hiç uğramadıklarını söylediler. Öte yandan bize ulaşan bir çalışanı ise sabaha kadar klima açılmadığını mesajla kanıtladı" dedi.

'İHMALİ OLANLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Alf'in kendi evlerinde yalnız kalsa daha az acı çekeceğini söyleyen Yılmaz, "Bizim evimizde klimalar açık bir şekilde yaşasaydı bu kadar acı çekmezdi. Oteli işleten hanımefendi hayvanımızın ölüsünü veterinere bırakıp kaçınca biz tatildeyken yakın arkadaşım oradan alıp biz gelmeden toprağa vermiş. Bu nedenle otopsi yaptırmadık. Biz oraya gittiğimizde muhatap bulamadık. Olaydan 3 gün sonra bu kişinin annesine ulaştık, 'Kızım yoğun bakımda, sizin tazminatınızı biz ödeyeceğiz' dediler. Fakat biz maddi manevi tazminat talep etmiyoruz. İhmali olanların cezalandırılmasını istiyoruz. Eğer hukuki mücadelemizin sonunda tazminat alırsak bile su hayratı yaptırmak için kullanacağız. Tek isteğimiz bu kişilerin cezasını çekmesi, başka canların yanmaması" diye konuştu.