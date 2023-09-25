Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde ilçede gökyüzünde görülen Sirrokümülüs bulutları görsel şölen sunarken, ilk kez bulutları bu şekilde görenler ise hem şaşırdı hemde mutlu oldu.

Yüksekova'da 'Sirrokümülüs bulutları' görsel şölen sundu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde ilçede gökyüzünde görülen Sirrokümülüs bulutları görsel şölen sunarken, ilk kez bulutları bu şekilde görenler ise hem şaşırdı hemde mutlu oldu.

Yüksekova'da gökyüzü 'Cirrocumulus' (Sirrokümülüs) bulutlarıyla kaplarken, taneli yapısıyla dikkat çeken bulutlar gökyüzünde adeta görsel şölen sundu. Nadir görülebilen Sirrokümülüs bulutları bu sefer Yüksekova semalarında oluştu. Yüksek bulut tipi olan Sirrokümülüs mevsime bağlı düşük sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkarken, buz kristallerinden oluşan taneli yapısı nedeniyle etkileyici görüntüler yansıttı. İlçenin özellikle Büyükçiftlik beldesinin yer aldığı bölgede fazla durması dikkatleri çekerken, gökyüzünde taneli şekliyle görenleri adeta mest etti. Gökyüzünde yaşanan doğa olayının görsel şölenini gören bazı vatandaşlar ellerine cep telefonlarını alarak saatlerce bulutları çektiler.

"Adeta büyüledi"

Gökyüzünde muazzam bir görüntünün olduğunu ifade eden Cem İnce isimli vatandaş, "İlçenin semalarında bulutların kabarmış yani taneli bulutlar yoğunlaştı. İnan muhteşem bir görüntü var. Bizde o anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık. Bunu araştırdığımızda bu bulutlara ise Sirrokümülüs deniliyor nadir görülen bir durum. Yaşanan bir doğa olayıdır. İnan oluşan bu görüntü herkesi cezbetti. Şuna muhteşem görülüyor gökyüzü" dedi.

'Sirrokümülüs' bulutları nedir?

Sirrokümülüs, yüksek seviyede (5-13 km) yer alan bir bulut tipidir.Yüksek irtifalı troposferik bulutların üç ana tipinden biri olan bu bulutlar, görünüş olarak yayılmış ince beyaz parçacıklar gibidir. Bir katman halinde bulunan bu bulutlar, buğday tanesi büyüklüğünde ya da küçük tanecikler halinde olabilir. Sirrokümülüsler, bir arada ya da ayrık olarak, düzenli bir şekil oluşturacak şekilde dizilirler. Sirrokümülüsleri oluşturan parçacıkların genişliği genellikle 1 derecelik yaydan daha dardır. Bu genişlik, kol ileri doğru uzatıldığında yaklaşık olarak serçe parmağı kalınlığına denk gelir. Sirrokümülüs bulutları birçok hava olayının habercisi olabilir. Öğleden sonra ve akşam gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen hava olaylarında, bir hava kütlesinin habercisi olabilir. Bu bulutlar eğer batıdan gelirse sıcak cephe habercisidir ve 18-36 saat içerisinde yağış başlayacak demektir.