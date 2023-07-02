Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen '5. Cilo Fest', 2. günde de vatandaşların akınına devam ediyor. Festivalde doğa severler çadırlarını kurup yemeklerini yaparken, bazıları da gölde rafting ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklere katılıyor. Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, festivalin her sene daha da büyüdüğünü ve herkesin keyifli anlar yaşadığı bir yer haline geldiğini belirtti.

Yüksekova'da '5. Cilo Fest' 2. gününde de vatandaşların akınına uğruyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen '5. Cilo Fest', 2. günde de vatandaşların akınına devam ediyor.

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı işbirliğince her sene Sat gölleri başından düzenledikleri festival bu sene de aynı heyecanla devam etti. Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları'nda bulunan Sat göllerinin başında 2 günlük programla misafirlerini ağırlamaya başlarken, bölge doğa severlerin akınına uğradı. Festivalin 2. gününde de Yüksekova merkezden yola koyulan vatandaşlar Sat göllerine araçlarıyla zorlu bir yokuşla ulaşamaya sağlarken, bazı vatandaşlarda araçlarını yol ortasında bırakıp yaya ile festival alanına geçtiler. Festival alanına gelen vatandaşlar ilk olarak çadırlarını kurup yemeklerini yapmaya başlarken, diğer yandan göl içinde bazı sporsever ise rafting, kano ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklere katıldı.

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Her sene olduğu gibi düzenlediğimiz festivalle vatandaşların sayısı artıyor. Bu sefer herkesi davet ettik sayısız her yerden yurt dışından vatandaşlar katıldı. Buraya ulaşamayanlar var, geri dönenler oldu baya yoğun bir ilgi. Geçmişte terörle anılıyordu bu yüzden kimse bu güzellikleri göremiyordu. Şimdi buralar herkesin geldiği ve doyasıya güzel anlar yaşadığı bir yer oldu. Burada 7'den 70'e herkes burada kendine bir şeyler bulabilir. Burada 4 mevsimini yaşadığımız bir atmosfer var. İnşallah gelecek seneler de aynı şekilde bu heyecan devam edecek. Ben bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalimize gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah keyifli bir festival olacak" dedi.