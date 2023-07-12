Jennifer Lopez, Rihanna gibi dünya starları ve birçok ülke başkanını Türkiye'de misafir eden ünlü turizmci Yönel Altun Kimdir? Yönel Altun hakkında merak edilenler tüm detayları sizler için derledik.

Rihanna ve Jennifer Lopez başta olmak üzere dünyaca ünlü yıldızları Türkiye'de misafir eden başarılı turizmci Yönel Altun'un hayatı merak konusu oldu. İşte liseden mezun olduktan sonra turizm sektörüne giriş yapan ve birçok başarıya imza tana Yönel'in hayatıyla ilgili tüm detaylar...

SEKTÖRE ÜNLÜ OTELLERDE ÇALIŞARAK BAŞLADI

Yönel Altun, 1982 yılında Ankara'da doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Şişli Talatpaşa ve Şişli Lisesi okullarında tamamlayıp turizm sektörüne ilk adımını atmıştır. Tudem'de otelcilik kursları alan Yönel Altun, 1998 senesi sonunda Swissotel'in İstanbul'daki İstanbul Bosphorus şubesinde waiter pozisyonunda göreve başladı. Yönel Altun, 2000 yılından itibaren Intercontinental İstanbul'da Banket servis ve Lobby Lounge Servis sorumlusu unvanıyla görev almıştır. Altun'un kariyer başarısı 2001 yılında Amerika'daki Royal Caribbean şirketinden aldığı iş teklifi ile hız kazanmıştır.

CRYISE GEMİLERİNDE ÇALIŞTI

Amerika'nın Miami eyaletindeki Cruise gemilerinde görev alan Yönel Altun 10 yıl aynı şirkette görevini sürdürmüştür. Bu süre zarfında Royal Caribbean şirketinin 6 farklı ülkedeki 6 gemisinde görev almıştır. Aynı yıllarda Amerika'da "Otel yönetimi ve işletme" eğitimi de alan Yönel Altun, AHLA American Hotel Association'da aldığı "önce yiyecek içecek ve sonrasında Otel yönetimi ve işletme" eğitimi sonunda mezunu olmuştur. Altun, Türkçe ve İngilizce dil eğitimlerinin üstüne, Küba'nın başkenti olan Havana'da 2004 yılında bir yıla yakın kalarak İspanyolca dil eğitimini de eklemiştir.

BAŞARI BASAMAKLARINI TIRMANDI

İyi derecede üç dil bilgisine sahip olan Yönel Altun, 24 yaşında Royal Caribbean şirketinin en genç Matire'd unvanının sahibi olmuştur. Altun, 67 farklı ülkeden gelen restoranlar ve barlarda görev alan ekibin başında önce Maitre'd ve sonra F&B Manager unvanına sahip olarak 400 kişinin yöneticiliği görevine getirilmiştir. Ayrıca Royal Caribbean şirketinin CEO'su Richard Fain tarafından resmi tebrik mesajı alarak toplam 10 yıl boyunca görev aldığı şirketin Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna kadar yükselmiştir. Dünyanın en büyük tatil gemisi Navigator of the Seas'i Avrupa'da Royal Caribbean şirketi adına temsil etmiştir. Amerika'daki görevini 2010 yılı sonlarında tamamlayan Yönel Altun, bu süre içinde şirketin "Harvard" ve "Cornel" ortaklığıyla gerçekleştirilen, üst düzey yönetici eğitim programlarına katılarak aldığı kurs ve seminerleri başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca 2002 yılında Royal Caribbean şirketinde "Yılın Personeli" ödülünü almıştır.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARI AĞIRLADI

Yönel Altun, bu süre zarfında "Yiyecek - İçecek Uzmanlığı" eğitimini de almıştır. Bu eğitim, Amerika'da CDC departmanına bağlı USA Public Health ekibi tarafından verilmektedir. Bu eğitimi dünya genelinde verebilir yetkisine sahip olan sadece 8 kişidir ve dünya genelinde çok nadir kişiler bu eğitimi alabilmektedir. Yönel Altun, 2010 yılı sonunda ülkesine dönmeye ve tecrübelerini burada devam ettirmeye karar vererek Türkiye'de Rixos Oteller grubuna ait olan Rixos Premium Bodrum'da Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla göreve başlamıştır. Uluslararası tecrübesinden dolayı Rixos Oteller grubunun Dubai Palm'da yeni açılan Rixos the Palm Dubai adlı otelinde de görev almıştır. Jennifer Lopez, Rihanna gibi dünya çapında ünlü isimleri bu dönemde ev sahibi olarak misafir etmiştir. 2011 yılında Bodrum'a geri dönen Altun, şirketin yeni açılan Rixos Göcek, Rixos İstanbul otellerinin de açılışlarını yapmıştır.

DÜNYA ÇAPINDA ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Türkiye'de dahil olmak üzere bir çok ülkenin devlet başkanları, üst düzey yöneticileri ve dünya çapında zengin iş adamlarını misafir etmiştir. Aldığı üst düzey görevlerin ardından Rixos Otel grubunun Sembol İnşaat bünyesinde yeni açılan otellerinin açılışı görevine terfi etmiştir. Bu görevle birlikte kendisine şirketin İş Geliştirme Direktörlüğü unvanı da verilen Yönel Altun, Grubun İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak dünya genelinde bilinen Rixos Oteller grubunu Türkiye'de ve Yurt dışında temsil etmektedir. Ülkemize faydalı yatırımlar sağlayabilmek adına dünyanın bir çok ülkesine sürekli olarak seyahat eden Altun, aynı zamanda yönetici adaylarına destek olmak için çalışmalarda yapmaktadır.