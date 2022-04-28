Yolda karşılaşan iki köpek, garip davranmaya başladı! Yıllar önce ayrı düştüklerinin ortaya çıkması herkesi ağlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde Aubrey isimli köpek, sahibi tarafından yürüyüşe çıkarıldı. Köpek ve sahibinin kaldırımda yürüdüğü sırada karşı taraftan da bir köpek geldi.

BİRBİRLERİNİ KOKLAMAYA BAŞLADILAR

Bu sırada iki köpek de garip davranmaya başladı. Birbirlerini koklayan köpekler, sevinç hareketleri sergilemeye başladı. Sahipleri ise bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

KÖPEĞİ NEREDEN ALDIĞINI SORDU

Hayvan sahipleri, köpeklerindeki ilginç tavırların ardından köpekler hakkında sohbet etmeye başladı. İki köpeğin de aynı petshoptan alınmış olmaları, hüzünlendiren gerçeği ortaya çıkardı. Köpeklerin kardeş olduğunun öğrenilmesi, büyük üzüntü yarattı.