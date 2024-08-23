Üye Girişi
Haberler

Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalısında merdivenden düşerek beyin kanaması geçiren ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar'dan güzel haber geldi. Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Uğur Dündar, "Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda" dedi.

Usta televizyoncu Reha Muhtar geçtiğimiz gün Sarıyer'deki yalısının merdiveninden düşerek beyin kanaması geçirdi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

"BİRAZ ZAMAN ALABİLİR AMA SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Arkadaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumunu yakından takip eden gazeteci Reha Muhtar, X hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı

REHA MUHTAR TEDAVİ GÖRÜRKEN ÇOCUK KRİZİ YAŞANDI

Reha Muhtar'ın tedavisi devam ederken nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Deniz Uğur da oğlunun sanatçı Nilüfer tarafından kaçırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Nilüfer hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanlarken çiftin oğlu Poyraz ise bir video yayınlayarak "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum" dedi. Uğur'un şikayeti üzerine dün akşam Reha Muhtar'ın evine giden emniyet güçleri Poyraz'ı gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur'a teslim edecek.

Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı

Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı

Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Uğur Dündar Reha Muhtar Magazin Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı? Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz'ın hayatı ve kariyeri... Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin bulundu mu? Olay ne, ne zaman kayboldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi!
title