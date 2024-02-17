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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

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Kapıcılar Kralı başta olmak üzere sayısız projede yer alan efsane oyuncu Sevda Ferdağ, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalıklarla mücadele eden Ferdağ, sabah saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942'de Edremit'te doğan Sevda Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti. Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı. Oyuncunun en çok bilinen filmlerinden biri de Kapıcılar Kralı (1976). Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı filmin başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin'in yer alıyordu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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