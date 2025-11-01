Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti
Türk sinemasının duayen isimlerinden Engin Çağlar, İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti.
- Engin Çağlar, Film-San Vakfı Başkanlığı görevini yedi yıl boyunca yürüttü.
- Engin Çağlar, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasında rol aldı.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar, dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli'de meydana gelen feci bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki sanatçıya, hızla ilerleyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Çağlar, ağır şekilde yaralandı.
HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kazanın yaşandığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine Ekol TV Muhabiri Dilek Yaman Demir ulaştı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncuya motosikletin hızla çarptığı, çevredeki vatandaşların ise panik içinde yardıma koştuğu görülüyor.
Yeşilçam'ın zarif jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Engin Çağlar, "Kınalı Yapıncak", "Feride" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz filmlerdeki rolleriyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Sanat camiası, usta oyuncunun ani vefatıyla büyük bir üzüntü yaşarken, Film-San Vakfı ve birçok sanatçı sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.