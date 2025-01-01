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İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı

İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı
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Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul semaları havai fişeklerle renklendi. 2024'e girildiği ilk dakikalarda Ortaköy sahilinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen havai fişek gösterisi, görsel bir şölen sundu.

Yeni yılın ilk dakikalarında Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişekli kutlama dron ile havadan görüntülendi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTI

    Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul semaları havai fişeklerle renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e girildiği ilk dakikalarda Ortaköy sahilinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişek gösterisi görsel şölen yaşatırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

    İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı

    İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı

    İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Yaşam
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