Üye Girişi
Haberler

Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından büyük sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kimi evin önünü temizledi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Yeni bebek sahibi olan çiftin evinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler yürekleri ısıttı. Çiftin komşuları çift için kapıya hediyeler bıraktı. Komşuların bu jesti kısa sürede viral oldu.

Yeni bebek sahibi olan bir çifte komşuları tarafından büyük bir sürpriz yapıldı. Kimi komşuları çiftin evine yiyecek bırakırken, kimisi de evin önünü temizleyerek yardımcı oldu. Bu hoş sürpriz, komşuluk ilişkilerinin sıcaklığını ve dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

HASTANE DÖNÜŞÜ BÜYÜK SÜRPRİZ

Yurtdışında kaydedilen görüntülerde yeni bebek sahibi olan çifte, hastane sonrası eve dönmelerini bekleyen komşuları tarafından büyük sürprizler hazırlandı. Yeni ebeveyn olan çifti rahatsız etmek istemeyen komşular, kapının önüne bebek malzemeleri ve yiyecek bıraktı.

Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından büyük sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kimi evin önünü temizledi

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bazı komşular elinde balonlarla kapıya gelirken bazıları ise bahçede biriken karı temizledi. Yürek ısıtan anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından büyük sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kimi evin önünü temizledi

Haberler.com / Salih Söğüt - Yaşam

Yaşam Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir?
1000

Yorumlar (1)

Salih Isık:

en önemlisi her zaman insan olabilmektir, bravo gerçekten,ülkemde görmek istediğim davranışlar,İNŞALLAH

272Yanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title