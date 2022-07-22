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Yeni açılan Kır Kubbe restoranı misafirleriyle buluşuyor

Haberler.com - Miray Kaya - Yaşam
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Yeni açılan Kır Kubbe restoranı misafirleriyle buluşuyor

Göktürk'te doğayla bütünleşen restoran kapılarını misafirlerini ağırlamak için açıyor.

İstanbul'un gözbebeği Göktürk'te bulunan, doğayla iç içe huzur dolu vakit geçirebileceğiniz Kır Kubbe açıldı.

Geniş bahçesi ve birbirinden harika tatları misafirlere sunarak kapılarını müşterilere açıyor. Ormanla iç içe olan restoran hafta sonu kaçamak yapabileceğin yerler arasında yerini alıyor.

İşte o güzel restorandan görüntüler;

Yeni açılan Kır Kubbe restoranı misafirleriyle buluşuyor

Yeni açılan Kır Kubbe restoranı misafirleriyle buluşuyor

Yeni açılan Kır Kubbe restoranı misafirleriyle buluşuyor

Yeni açılan Kır Kubbe restoranı misafirleriyle buluşuyor

Haberler.com / Miray Kaya - Yaşam

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