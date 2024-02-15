Yayına damga vuran "yatak" sorusu! Sunucu, Mustafa Hoca'yı uyarmak zorunda kaldı
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir televizyon programında kendisine gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bir erkek seyirci, Karataş'a eşiyle problem yaşadığından dert yanarak "Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?" sorusunu sordu. Karataş ise "yatak yorgan ayrı" sözünün tekrarlanmasına dayanamayarak "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek tepkini dile getirdi. Hocanın yanıtı karşısında sunucu ise "Hocam" diyerek müdahale etti.
Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir programda kendisine gelen soru karşısında şaşkına döndü. Bir erkek seyirci, Prof. Dr. Karataş'a eşiyle problem yaşadığını ifade ederek "Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?" sorusunu yöneltti. Karataş, "yatak yorgan ayrı" sözünün sıkça tekrarlanması karşısında "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek tepki gösterdi. O anlarda ise sunucu "Hocam" diyerek Karataş'a müdahale etti.
Bir televizyon kanalında yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı'na gelen soru dikkat çekti. Yayına katılan bir erkek seyirci sorusuyla ünlü ilahiyatçıyı şaşkına çevirdi.
"SENELERDİR AYRI YATIYORUZ, NİKAHIMIZ DÜŞTÜ MÜ?"
Yayına bağlanan seyirci "Hocam ben 30 yıllık evliyim evde huzur yok. İki tane oğlum var, eve gidiyorum eşimin suratı asık oluyor. Kendi hatalarım da çok. Yatağı yorganı ayırdık affedersin. Bana, 'Ben seni sevmiyorum' dedi. Ben de; 'Sevmiyorsan bundan sonra sen benim bacım gibisin' dedim. Yatak yorgan ayrı, senelerdir ayrı yatıyoruz." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Mustafa Karataş "Sen şimdi boşanmak mı istiyorsun?" deyince seyirci ise "Resmi nikahımız var şu anda fakat imam nikahımız var mı yok mu onu soracağım?" yanıtını verdi.
HOCANIN ÇIKIŞI KARŞISINDA SUNUCU MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI
Prof. Dr. Karataş, "yatak yorgan ayrı" sözünün sıkça tekrarlanması karşısında "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek tepki gösterdi. O anlarda ise sunucu Nursel Tozkoparan "Hocam" diyerek Karataş'a müdahale etti.
HOCANIN SÖZLERİ STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU
Karataş, seyirciye verdiği yanıtta ayrı odada yatmanın nikahı düşürmeyeceğini söyleyerek, "Sen benim bacım gibisin" sözlerin haram olduğunu ifade etti. Karataş'ın konuşmasının sonunda sarf ettiği "Siz sabredin yorganları birleştirin" sözleri ise stüdyoyu kahkahaya boğdu.