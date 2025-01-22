Yangında yitip giden 76 can Defne Samyeli'yi isyan ettirdi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.

DEFNE SAMYELİ İSYAN ETTİ

Facianın yankıları sürerken ünlü sunucu Defne Samyeli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Her elim olayda olduğu gibi çaresiz bir kabullenmişlik içindeyiz. Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten?" diyen Samyeli şu ifadelere yer verdi: "Yangın değil, resmen cinayet. Denetimsizlik, adam kayırmacılık, kolaycılık, cehalet, yaptırımsızlık ve bu ülkede 'iş' düzeninin dna'sına işlenmiş kim bilir daha hangi ilkel özelliklerle bezeli bir zihniyet. Bakalım bu kez sorumlu kim çıkacak? Nasıl bir bedel ödeyecek? Bolu Kartalkaya'daki bu felakette yaşamını yitiren herkes Allah'tan rahmet, tüm ailelere ve sevenlerine bütün kalbimle başsağlığı ve sabır diliyorum."

İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı;