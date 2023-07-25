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Yalova'da çınar ağacının kırılan dalı üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Yaşam Haberleri

Yalova'da merkez cami önünde bulunan bir çınar ağacının kırılan dalı, yabancı uyruklu bir ailenin bulunduğu alana düştü. Ağaç dalı altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu, yardımsever vatandaşların ve ailesinin yardımıyla kurtarıldı. Çocuk, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yalova Belediyesi ekipleri ağacı bölgeden kaldırdı.

Yalova'da çınar ağacının kırılan dalı üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Merkez Cami önünde bulunan bir çınar ağacının kuruyan dalı camiden çıkan yabancı uyruklu ailenin bulunduğu alana düştü.

Ağaç dalı altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu A.Y.A, ailesi ve çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yalova Belediyesi ekipleri olaya neden olan ağacı bölgeden kaldırdı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Yaşam

Yalova Belediyesi Yalova Cami Yaşam Haberler

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