Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için yaptığı değerlendirmede Marmara, Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'da, gece saatlerinde ise İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SEL, DOLU VE HORTUM RİSKİ VAR

Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da bugün şiddetli lodosun etkili olacağını, sıcaklıkların 26 dereceye kadar yükseleceğini, öğleden sonra ise karayelin etkisiyle çok kuvvetli yağmurların başlayacağını söyledi. Çalışkan, "Trakya'da öğle saatlerinden itibaren sel, dolu ve hortum riski var. Bu yağışlar akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşacak. 18.00'den itibaren özellikle Boğaz hattı ve Anadolu Yakası'nda etkili olacak" uyarısında bulundu.

GÖKYÜZÜNDE LODOS VE KARAYEL ÇATIŞMASI

Lodosun olumsuz etkisinin görüleceğini dile getiren Çalışkan, sıcaklıkların İstanbul'da 26 dereceye kadar çıkacağını dile getirdi. Öğle saatlerinde Balkanlar üzerinden karayelle birlikte daha soğuk hava geleceğini vurgulayan Çalışkan, "Bugün bu karayelle lodosun çatışması olacak. Çok şiddetli yağmurlara neden olacak" diye konuştu.

UZMANLARDAN SEL UYARISI

Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'un Avrupa yakasında su baskını riskine dikkat çekti. Şen, "Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili yağışlar bekleniyor. Akşama kadar devam edecek, akşam saatlerinde İzmir ve Manisa da risk altında" dedi.

AKOM: YILDIRIM VE DOLU OLAYLARINA HAZIR OLUN

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul genelinde fırtına, yıldırım ve yerel dolu uyarısı yaptı. Açıklamada, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak salı akşamına kadar sağanak geçişlerinin süreceği ve sıcaklıkların 25 dereceden 15-17 dereceye düşeceği bildirildi. Vatandaşlardan "su baskını, yıldırım ve dolu" riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YAĞMUR SAAT 15.00'TE GİRİŞ YAPACAK

Yağmuru getirecek yağışlı hava sisteminin, saat 15.00 itibarıyla önce Avrupa Yakası'na ulaşması bekleniyor. Yağış önce Çatalca, Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde etkili olacak. Sistem saat 17.00 itibarıyla kent merkezine ulaşacak. Saat 20.00'ye kadar İstanbul genelinde kuvvetli yağmur bekleniyor.