Van'ın Çatak ilçesinde yayla yolunun tamamlanması sevinçle karşılandı

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Sugeldi ve Narlı mahallelerinde yaşayan vatandaşların her yaz at, katır ve eşek sırtında yaklaşık 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından ulaştığı Arıh Yaylası'na ulaşımı sağlayan yaklaşık 16 kilometrelik yol tamamlandı. Yaylada kalan vatandaşlar, gelen protokolü ve ekipleri zılgıtlar eşliğinde halay çekerek karşıladı.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesine bağlı Sugeldi ve Narlı mahallelerinde yaşayan vatandaşların her yaz at, katır ve eşek sırtında yaklaşık 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından ulaştığı Arıh Yaylası'na ulaşımı sağlayan yaklaşık 16 kilometrelik yol tamamlandı. Yaylada kalan vatandaşlar, gelen protokolü ve ekipleri zılgıtlar eşliğinde halay çekerek karşıladı.

Çatak ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 120 haneli Narlı ile 100 haneli Sugeldi mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, bir asır sonra yayla yoluna kavuşmanın sevincini yaşadı. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın girişimleri sonucu Van Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlığın da desteği ile çalışmalara başlandı. Dağlık ve engebeli arazide iş makineleriyle sürdürülen çalışmalar yaklaşık 6 ay sürdü. Daha önce at ve katır sırtında 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan ve eylül ayı sonuna kadar burada konaklayan vatandaşlar, yapılan yoldan gelen Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım ve İlçe Emniyet Amiri Emre Altıntop ve ekipleri zılgıtlar ve müzik eşliğinde halay çekerek karşıladı. Misafirlere yer sofrasında pilav, kavurma ve cacık ikram edildi. Yaklaşık bir asırdır bölgede yaşayan vatandaşlar, geçim kaynakları olan yaylalarına yol yapıldığı için yetkililere teşekkür etti.

Kaymakam Sercan Sakarya, yaylada peynir, yoğurt ve tereyağı üreten vatandaşların işini kolaylaştırdıklarını belirterek, "Bu yolun açılışında desteği olan başta valimize, büyükşehir belediyesine, ilçe belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi en iyi şekilde ağırlayıp çok iyi karşılayan Çataklı hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Bu yolu açarak, onların buraya daha rahat gelmelerini kolaylaştırdık. Bundan sonra da kapalı kalan diğer yollarımızı da büyükşehir ve ilçe belediyemizin destekleriyle açacağız" dedi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise 6 aylık çalışma sonunda yaklaşık 16 kilometrelik yolu açtıklarını söyledi. Şeylan, "Arıh Yaylası yolunu açtık. Allah hayırlı etsin. Kazasız belasız olur inşallah. Her zaman milletimizin yanındayız. Yeter ki isteklerini bize bildirsinler. Vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu yol yıllardır açılmamış bir yoldu, keşke daha önce açılsaydı. Bu yolun yapımında başta valimiz olmak üzere büyükşehir belediyesinin de destekleri oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha önce yaylaya gelenler at ve katır kullanıyordu. Hatta attan, eşekten düşüp kolunu, bacağını kıranlar olurdu. Biz onların bu çileden kurtulmasını sağladık. Artık araçla yaylaya kadar gelebilecekler" diye konuştu.

Yayla sakinlerinden Miran Eriş, yıllardır yaylaya gelip gittiklerini ifade ederek, "8 saat yol yürüyorduk. Atlarla katırlarla gelip gidiyorduk. Kimisi düşüyordu, kimisi kolu kırılıyordu. Hastalarımızı sırtımızda taşıyorduk. Sebep olanlara çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya yarım saatte geldim. Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim" dedi.

Narlı Mahallesi Muhtarı Reşit Kürşat da, asırlardan beri yollarının olmadığını söyleyerek, "Şu an yolumuza kavuştuk. Haziranda bir çıkış yapıyorduk, 4 ay burada

kalıyorduk. Çocuklarımızı görmüyorduk, annelerimizi görmüyorduk ve bir hastamız olduğu zaman da biz hastalarımızı kolay kolay hastaneye götürmüyorduk. Şu an Arıh Yaylası'ndan ambulansla araçlarla hastalarımızı hastaneye götürebiliyoruz. Allah herkesten razı olsun. Başta belediye başkanı ve kaymakam beye ve komutanımıza teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. - VAN