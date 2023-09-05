Van'ın Çatak ilçesinde yayla yoluna kavuşma sevinci

Van'ın Çatak ilçesine bağlı kırsal Sugeldi ile Narlı mahallelerinde yaşayanlar, Arıh Yaylası'na ulaşmak için zorlu bir yolculuk yapıyordu. Ancak Çatak Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol sayesinde bu yolculuk daha kolay hale geldi. Yaylaya gelen misafirlere ise yer sofrasında kavurma, pilav ve cacık ikram edildi.

Van'a 120, Çatak ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 120 haneli Narlı ile 100 haneli Sugeldi mahallelerinde yaşayanlar, yayla yoluna kavuşmanın sevincini yaşadı. Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan'ın girişimleri sonucu Van Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlığın da desteği ile çalışmalara başlandı. Dağlık ve engebeli arazide iş makineleriyle sürdürülen çalışmalar yaklaşık 6 ay sürdü ve 3 bin rakımdaki yaylanın yolu tamamlandı.

Daha önce at ve katır sırtında haziran ayında 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan ve eylül ayı sonuna kadar burada konaklayan vatandaşlar, yapılan yoldan gelen İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım ve İlçe Emniye Amiri Emre Altıntop ile ekipleri zılgıtlar ve müzik eşliğinde halay çekerek karşıladı. Misafirlere yer sofrasında pilav, kavurma ve cacık ikram edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar geçim kaynakları olan yaylalarına yol yapıldığı için yetkililere teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, yaylada peynir, yoğurt ve tereyağı üreten vatandaşların işini kolaylaştırdıklarını belirterek, "Bu yolun açılışında desteği olan başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediyesi'ne İlçe Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi en iyi şekilde ağırlayıp çok iyi karşılayan Çataklı hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Bu yolu açarak, onların buraya daha rahat gelmelerini kolaylaştırdık. Bundan sonra da kapalı kalan diğer yollarımızı da büyükşehir ve ilçe belediyemizin destekleriyle açacağız" dedi.

'16 KİLOMETRELİK YOLU 6 AYDA BİTİRDİK'

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise, 6 aylık çalışma sonunda yaklaşık 16 kilometrelik yolu açtıklarını söyledi. Şeylan,"Arıh Yaylası yolunu açtık. Allah hayırlı etsin. Kazasız belasız olur inşallah. Her zaman milletimizin yanındayız. Yeter ki isteklerini bize bildirsinler. Vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu yol yıllardır açılmamış bir yoldu. Keşke daha önce açılsaydı. Bu yolun yapımında başta Sayın Valimiz olmak üzere büyükşehir belediyesinin de destekleri oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha önce yaylaya gelenler at ve katır kullanıyordu. Hatta, attan, eşekten düşüp kolunu, bacağını kıranlar olurdu. Biz onların bu çileden kurtulmasını sağladık. Artık araçla yaylaya kadar gelebilecekler."diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Yaylada süt sağan Miran Eriş, her yıl yaz aylarında yaylaya çıkarak süt sağdıklarını ve burada 4 ay konakladıklarını belirtti. Eriş,"5 yıldır bu yaylaya geliyorum. At ve katırlarla 8 saat süren zorlu yolcukla buraya geliyorduk. Sayın kaymakamımız ve sayın başkanımız sağ olsunlar bize yol yaptılar. O kadar çok sevinçliyiz ki; gerçekten ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Yetkililerimizi halaylarla karşıladık. Herkes halay çekerek yol sevincini paylaştı "dedi.

Yayla sakinlerinden Meram Nağaz da, yola kavuştuklarını söyleyerek, " 6 yıldır bu yaylaya çıkıyoruz. Yaz aylarında 4 ay boyunca burada kalıp, küçükbaş hayvanlarımızı sağıyoruz. Bazen hastalarımız olduğunda büyük sıkıntı yaşıyorduk. Hastayı ilçeye götürmek çok zor oluyordu. Şimdi yolumuz yapıldı. Çok mutluyuz." dedi.