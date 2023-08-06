Van Gölü'nde Serinlemek İsterken Hayatını Kaybeden Gençler

VAN'ın Erciş ilçesinde serinlemek için girdiği Van Gölü'nde dalgalarla açığa sürüklenen Muhammet Kabir Pacal (16) ile genci kurtarmak için suya giren Murat Koç (51), hayatını kaybetti.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ mevkisinde, öğle saatlerinde Van Gölü'ne serinlemek için giren Muhammet Kabir Pacal, bir süre dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Pacal'ın suda çırpındığını gören Murat Koç, Pacal'ı kurtarmak için göle girdi. Sahilde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Pacal, gözden kaybolurken, onu kurtarmak için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren Koç, ise vatandaşların yardımıyla güçlükle kıyıya çıkarıldı. Bu sırada olay yerine jenderme, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Koç, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri de Pacal için gölde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada Pacal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu sırada hastaneye kaldırılan Koç da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı olayda hayatını kaybeden Pacal ve Koç'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.