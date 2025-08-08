Vali Köşger'den TSKGV'ye bağış yapanlara teşekkür plaketi

Vali Köşger'den TSKGV'ye bağış yapanlara teşekkür plaketi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yaptıkları bağışlar nedeniyle Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ve Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e plaket takdim ederek, gösterdikleri vatanseverlik ve duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi adına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışta bulunan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ve şahsı adına bağış yapan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ile bir araya geldi.

Vali Köşger'den TSKGV'ye bağış yapanlara teşekkür plaketi

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Vali Köşger, TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi Yolaç Erdur ve Adana İl Başkanı Ayhan Kaliç'in de katıldığı ziyarette Sütcü ile Şen'e teşekkür amacıyla plaket takdim etti.

Vali Köşger'den TSKGV'ye bağış yapanlara teşekkür plaketi

"GÖSTERDİKLERİ VATANSEVERLİK VE DUYARLILIK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Valimiz, "Bu değerli katkılar, ülkemizin savunma gücünü artırmak ve milletimizin güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Bağışçılarımıza, bu anlamlı destekleriyle gösterdikleri vatanseverlik ve duyarlılık için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.