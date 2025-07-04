Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
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Mart ayında geçirdiği inme sonrası bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, dört ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ancak sağlık sorunları bitmeyen İnanır, temmuzda bu kez akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı. Yaklaşık beş aydır fizik tedavi gören sanatçının son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olan 76 yaşındaki Kadir İnanır, sağlık mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Mart ayında geçirdiği inme sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu, uzun ve meşakkatli bir iyileşme sürecinden geçiyor.

MART AYINDA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında yaşadığı inme nedeniyle bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde dört ay süren tedavisinin ardından sağlık durumu istikrarlı hale gelen sanatçı, önce normal servise alındı, sonrasında ise taburcu edildi.

YAKLAŞIK 5 AYDIR FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Usta oyuncu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yaklaşık beş aydır fizik tedavi görüyor. Vücudunun hareket kabiliyetini yeniden kazanması için yoğun bir program uygulanan sanatçı, tüm bu süreci güçlü duruşuyla göğüslüyor. Bu zorlu dönemde yakın dostları da İnanır'ı yalnız bırakmıyor.

Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Kadir İnanır'ın güncel görüntüsü sosyal medyada yeniden gündem oldu. Paylaşılan son karelerde belirgin şekilde kilo verdiği gözlenen sanatçının, zayıflığı dikkatlerden kaçmadı. Sevenleri, onun bir an önce sağlığına kavuşması için iyi dileklerde bulunmaya devam ediyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Allah şifa versin.Gerçek bir sanatçı.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

severim kadir seni velakkin ölümsüzlük yok hazırlan

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Haber Yorumlarıİslam İSLAMOĞLU:

yolun sonu galiba

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

Allah şifa versin kral ölüm olaydı da yaşlılık olmasaydı

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