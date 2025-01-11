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Uyarılar peş peşe geldi! Hava sıcaklıkları aniden düşecek

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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul'da hafta içi etkili olan yalancı bahar yerini soğuklara bırakacak. Megakent başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta boyunca etkili olan yalancı baharın sonuna gelindi. Hafta içi megakent genelinde 16-17 derecelere ulaşan hava sıcaklıkları yerini soğuklara bırakacak. İstanbul bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir gün geçirecek.

AKOM: SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan son tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzer Marmara Bölgesi'nin genelinde, soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Salı gününe kadar devam edecek yağışlar için dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -1°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

Uyarılar peş peşe geldi! Hava sıcaklıkları aniden düşecek
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