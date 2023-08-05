Uşak'ta ikincisi düzenlenen Gurbetçi Festivali başladı

UŞAK - Uşak Belediyesinin ikincisini düzenlediği Gurbetçi Festivali renkli gösterilerle başladı.

Çeşitli festivallerle ülkenin gündemine oturan Uşak Belediyesi, ikincisini düzenlediği "Gurbetçi Festivali" başladı.

Yeşil Karaağaç Mesire Alanı'nda düzenlenen festival açılışına Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yurtdışı Türkler Başkanı Abdullah Eren ve bazı protokol üyelerince festival alanında bulunan alana fidan dikimi yapıldı. Fidan dikiminin ardından alanda bulunan, gurbet yolculuğuna ilk çıkan Türk vatandaşlarının fotoğraflarının bulunduğu sergi ve stantların gezilmesinin ardından konuşma yapan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün "Bundan 60 yıl önce basit işler için giden neslin 2. ve 3. Nesli artık Avrupa gurbetçi değil Avrupa'nın sahibi, Avrupa'nın işvereni konumuna geldi. Siz gurbetçi yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, geçen bu süre içinde her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne bu devlette bu millette bağınızı hiçbir zaman koparmadınız. Özellikle 1980 sonrası Türkiye'nin dışa açılma politikalarıyla birlikte de, Türkiye bu konuda çok ciddi adımlar attı. Yurt dışı Türkler Başkanımızda ifade etti 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilleriyle Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kuruldu. Bunun kurulma sebebi bütün bir birlikte olarak hem yurt dışında hemde yurt içinde çalışan vatandaşlarımızın bağlı, güçlendirmek ve sürekliliği sağlamaktır. Ben şuna inanıyorum bir milletin gücü sadece milli sınırları içindeki güçle ölçülmez. Bugün İsrail'in gücü İsrail'deki ülkenin içindeki insanlardan gelmiyor. Dünyadaki Yahudi Topluluğu'nun birlikteliğinden geliyor. Bugün Amerika'daki lobilerin faaliyetini düşün her ülke orda kendi lobicilik faaliyeti yaptırmak için para veriyor. Ne mutlu bize ki Avrupa'da 5 milyon Türk Vatandaşı olarak ve orada ekonomisine de etki edecek şekilde bir söz sahibi olarak gücümüze güç katıyor sizlerin oralarda varlığınız ne mutlu size" diye konuştu.

Vali Ergün'ün ardından konuşma yapan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Yıllar önce Avrupa'ya, Almanya'ya Avusturya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya, Hollanda'nın dört bir tarafına vatandaşlarımız gitti. Onlar işçi olarak gittiler. Oralarda çalışmak için gittiler. Fakat çalışkanlıklarıyla, fedakarlıklarıyla, azimleriyle, cefakarlıklarıyla bu ülkelerde kalıcı hale geldiler. Eğer bugün Avrupa bu durumdaysa 60'lı 70'li 80'li yıllarda oraların fabrikalarında, sokaklarında, caddelerinde, madenlerinde çalışan Türk işçilerin emekleri sayesinde bu noktadalar. Bunu kendileri de söylüyorlar. Şu an Avrupa'da 5 milyon vatandaşımız yaşamakta. Bunların büyük bir kısmı Almanya'da, Fransa'da, Avusturya da yaşamakta ve bu insanlarımız bin bir güçlükle bugünkü durumlarına geldiler." dedi.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Uşak'a olan hasretlerini gidermeleri için festival yaptıklarını belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, " Burada hem şehirlilerimizle bir arada olmak, kaynaşmak, memleketlerine olan hasretlerini gidermek, gençlerimizle çocuklarımızla birlikte bu süre içerisinde güzel vakit geçirsinler istiyoruz. Bu kaynaşma bu birliktelik aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştirmek bizim amacımız. Bu doğrultuda atılacak he bir adımın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla içinde bulunduğumuz Yeşil Karaağaç Mesire alanının açılışıyla birlikte birincisini gerçekleştirmiş olduğumuz Gurbetçi Festivali'nin bu senede çok daha coşkulu, güzel ve çok fazla katılımla yeniden gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Festival Ünlü Sanatçı Ufuk Çakır konseriyle son buldu.