Ünye Belediyesi eski başkanı Mehmet Türk son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 1999-2004 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve hayatını kaybeden Mehmet Türk, Ünye Belediyesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlıkları dolayısıyla bir süredir tedavi altında bulunan ve 20 Eylül Çarşamba günü hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Mehmet Türk için 5 yıl görev yaptığı Ünye Belediyesi önünde tören düzenlendi. Özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Kıymetli bir büyüğümüzü ebediyete uğurlarken hepimiz acı içindeyiz. Cenab-ı Allah öncelikle hepimize rahmeti rahmana kavuşurken hayırlı amel ve hayırlı ölüm nasip etsin. Biz, Mehmet ağabeyimizin geçmişinde çok güzel hayırlı amellerin olduğuna şahitlik ediyoruz. Yaptığı hizmetlerde hep iyilik ve güzelliklerle anıldığını biliyoruz. Geçmişte yaptığı tüm iyiliklerin bugün ahiret yolculuğunda ona ışık olmasını, onun yolculuğunda selamete kavuşmasına vesile olsun inşallah. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabır versin" dedi.

Törende Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş dua yaparken Mehmet Türk Ünye Merkez Büyük Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de katılarak, Türk ailesine başsağlığı diledi. - ORDU