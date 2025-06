Ünlü şef Anne Burrel evinde ölü bulundu! Otopsi yapılacak

Televizyon dünyasının sevilen şeflerinden Anne Burrell, önceki gün sabah saatlerinde Brooklyn, New York'taki evinde ölü bulundu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada ölüm sebebine yer verilmedi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ünlü şef ve televizyon yıldızı Anne Burrell'in 55 yaşında hayatını kaybettiği haberi, ailesi tarafından yapılan yazılı bir açıklamayla doğrulandı. Aile, E! News'e verdiği duygusal ifadelerde Burrell'in ardında büyük bir boşluk bıraktığını vurguladı. ABD merkezli TMZ'nin aktardığı bilgilere göre, Burrell 17 Haziran sabahı Brooklyn, New York'taki evinde tepkisiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ünlü şefi hayata döndürmeye çalışsa da tüm müdahalelere rağmen başarılı olamadı. Ölüm nedeni henüz açıklanmazken, net teşhis için otopsi yapılacağı bildirildi. Burrell'in ani ölümü, hem televizyon hem de gastronomi dünyasında derin üzüntü yarattı.

KARİYERİNE NEW YORK'TA BAŞLADI

Burrell, mutfak kariyerine Manhattan'daki ünlü İtalyan restoranlarında başladı. Savoy Restaurant ve Felidia Ristorante gibi mekânlarda çalışan Burrell, burada tanıştığı ünlü şef Lidia Bastianich'in yönlendirmesiyle adım adım yükseldi. 1998 yılında İtalya'dan aşçılık eğitimi alarak dönen Burrell, kısa sürede sektörün dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

FOOD NETWORK'ÜN YILDIZIYDI

Burrell, yıllarca sunuculuğunu yaptığı Worst Cooks in America (Amerika'nın En Kötü Aşçıları) programıyla Food Network izleyicilerinin gönlünde taht kurmuştu. Mutfak tutkusunu ve rehberlik becerilerini ekranlara taşıyan Burrell, deneyimsiz mutfak tutkunlarını yetenekli aşçılara dönüştürmesiyle tanınıyordu. Bulaşıcı enerjisi, kendine has kahkahası ve usta şeflik yetenekleriyle yemek programlarının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

TELEVİZYON KARİYERİNDE ZİRVE

2000'li yılların başında ICE (Institute of Culinary Education) bünyesinde eğitmenliğe başlayan Burrell, kısa süre sonra televizyona geçiş yaptı. İlk kez Iron Chef America programında izleyici karşısına çıkan Burrell, burada yardımcı şef olarak tanındı. Karizması ve mutfaktaki becerileri ona 2008 yılında başlayan, dokuz sezon süren Emmy adayı Secrets of a Restaurant Chef (Bir Restoran Şefinin Sırları) adlı kendi programını getirdi. Bu başarıyı Chef Wanted, Chopped, Food Network Star gibi programlardaki performansları izledi. Son olarak Mart 2025'te yayımlanmaya başlayan yarışma programı House of Knives ile izleyiciyle buluşmuştu.