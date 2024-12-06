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Kraliçenin ölümünü bilen ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek

Kraliçenin ölümünü bilen ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
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Daha önce Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru tahmin eden ünlü İngiliz medyum Deborah Davies, 2025 yılı için yeni kehanetlerde bulundu. Davies'e göre, 2025 yılında uzaylılar artık gizlenmeyecek ve insanlıkla temas kuracaklar.

Daha önce yaptığı ve gerçekleşen kehanetleriyle dikkatleri çeken İngiliz medyum Deborah Davies, 2025 senesi için yeni kehanetler ortaya attı.

Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek

"UZAYLILAR FİZİKSEL TEMAS KURACAK"

2025'in dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını öne süren Davies, uzaylılar ile fiziksel temas kurulmaya başlanacağını ve Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) görülme oranında ciddi bir artışın meydana geleceğini iddia etti.

Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek

"İNSANLIĞA YARDIM ETMEK AMACIYLA GELİYORLAR"

Davies, uzaylıların zarar vermek yerine insanlığa yardım etmek amacıyla dünyaya geleceğini aktararak, "İktidardaki insanlar tarafından esir tutulduklarını biliyorlar, ancak kötü niyetleri yok" dedi.

Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek

"UZAYLILARIN VARLIĞI ARTIK REDEDİLEMEYECEK"

2025 yılında gökyüzünde daha fazla UFO veya UAP gözlemi olacağını kaydeden Davies, şunları ifade etti: "Uzaylıların varlığı artık rededilemeyecek.Özellikle sene sonlarına doğru fiziksel temasların sayısın büyük bir artış oluşacak."

Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek

KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜNÜ TAHMİN ETMİŞTİ

Medyum Davies, daha önce Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru tahmin etmişti. Bu tahminiyle geniş takipçi kitlesi edinen medyumun yeni kehanetlerinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu.

Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıahmet zekayi kurt:

aman ne büyük bir başarı, kraliçe olanlar için yaşam süresizmi? o yaşa gelen bir insan için bihassa ölüm le ilgili zaten Büyük oranda tutar.

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Haber YorumlarıKerem Ve:

Bende 2025 için kehanetim şemsiye açılır açılınca o şemsiyeden hayır gelmez :)

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