Kraliçenin ölümünü bilen ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek

Daha önce yaptığı ve gerçekleşen kehanetleriyle dikkatleri çeken İngiliz medyum Deborah Davies, 2025 senesi için yeni kehanetler ortaya attı.

"UZAYLILAR FİZİKSEL TEMAS KURACAK"

2025'in dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını öne süren Davies, uzaylılar ile fiziksel temas kurulmaya başlanacağını ve Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) görülme oranında ciddi bir artışın meydana geleceğini iddia etti.

"İNSANLIĞA YARDIM ETMEK AMACIYLA GELİYORLAR"

Davies, uzaylıların zarar vermek yerine insanlığa yardım etmek amacıyla dünyaya geleceğini aktararak, "İktidardaki insanlar tarafından esir tutulduklarını biliyorlar, ancak kötü niyetleri yok" dedi.

"UZAYLILARIN VARLIĞI ARTIK REDEDİLEMEYECEK"

2025 yılında gökyüzünde daha fazla UFO veya UAP gözlemi olacağını kaydeden Davies, şunları ifade etti: "Uzaylıların varlığı artık rededilemeyecek.Özellikle sene sonlarına doğru fiziksel temasların sayısın büyük bir artış oluşacak."

KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜNÜ TAHMİN ETMİŞTİ

Medyum Davies, daha önce Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru tahmin etmişti. Bu tahminiyle geniş takipçi kitlesi edinen medyumun yeni kehanetlerinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu.