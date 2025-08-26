Uluslararası Çikolata Festivali İstanbul'da Başlıyor

ULUSLARARASI Çikolata Festivali, 20-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. İkincisi yapılan festival, çikolata tutkunlarına eşsiz bir lezzet ve sanat deneyimi sunarken, gastronomi dünyasının yanı sıra müzikseverlere de hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında LÖSEV LSV Dükkan standı da ziyaretçileri hem enfes çikolatalarla buluşturacak hem de lösemili çocuklara destek olma fırsatı sunacak.

Festival kapsamında, Türk rap müziğinin sevilen ismi Ceza, 20 Eylül Cumartesi akşamı sahne alacak. Ceza, katılımcılara sanat ve eğlence dolu bir akşam yaşatmayı hedefleyen konseriyle, dillerde olan şarkılarını ve enerjisini sahne performansıyla birleştirecek. Karnaval Medya Grubu'nun sponsoru olduğu etkinlikte sanatçı Pınar Güsar da sahne alacak.

Festival süresince açık olacak LÖSEV LSV Dükkan standı, LÖSEV annelerinin büyük bir özen ve sevgiyle hazırladığı çikolataları ziyaretçilerle buluşturacak. Ayrıca, festival katılımcıları çikolata yapım sürecine tanıklık edebilecekleri LSV Dükkan Workshop Atölyesini izleyebilecek. LSV Dükkan'dan yapılacak her alışveriş, lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların tedavi, eğitim ve sosyal destek süreçlerine katkı sağlıyor.

Festival, çikolata yarışması 6. Chocolate Cup'a da ev sahipliği yapacak. Pastacılığın estetik yönünü, teknik yetkinliğini ve yaratıcı ruhunu bir araya getiren bu özel platformda, gastronomi öğrencileri ve deneyimli şefler gibi geniş bir yelpazeden katılımcılar, tutkularını cesaretle sergileyecek.

Yarışmacıların tabakları lezzet, teknik zorluk, hijyen, sunum ve özgünlük gibi kriterlerle titizlikle değerlendirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler, biletleri Passo ve Biletix üzerinden temin edebiliyor.