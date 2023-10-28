Tuzla'da 350 Metrelik Dev Türk Bayrağıyla 29 Ekim Coşkusu

350 metrelik dev Türk bayrağı Tuzla sokaklarında el üstünde taşındı

Tuzla'da 350 metrelik bayrak ile 29 Ekim coşkusu

Tuzla'daki öğrenciler dev bayrakla Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı

İSTANBUL - Tuzla'da 29 Ekim kutlamaları kapsamında yüzlerce öğrencinin katılımıyla 350 metrelik dev Türk bayrağı kortej yürüyüşünde taşındı. Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocukların heyecanı, Cumhuriyetin yeni yüzyılı için duydukları mutluluk ve gurur yüzlerine yansıdı.

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümüne sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Tuzla'da da 29 Ekim kutlamaları kapsamında 350 metrelik dev bayrak öğrenciler tarafından el üstünde ilçede dolaştırıldı. Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda 8 okuldan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte çocukların heyecanı, mutluluğu ve Cumhuriyetin yeni yüzyılı için duydukları heves gözlerinden okundu. Çocuklar, birbirinden güzel marşlarla, Cumhuriyetin 100'üncü yıl coşkusunu tüm Tuzla'ya yaşattı.

"Çok güzel bir duyguymuş"

Cumhuriyetin 100'üncü yıl yürüyüşüne katılan Kırgızistanlı öğrenci Aıana Dzhumanazarova, "Şu an çok güzel hissediyorum, çok güzel bir duyguymuş. Çok mutluyum, harika bir aktivite yaptık; hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

"Söylediğimiz milli marşlar beni aşırı gururlandırdı ve duygulandırdı"

Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olan Arda Erdem Taşkıran da "100'üncü yılın bende ayrı bir değeri var çünkü Cumhuriyetin tam bir asrı oldu. Çok farklı duygu ve düşüncelerim var, kelimelerle açıklayamayacağım, yaşanması lazım. Yürüyüşte insanların gururlu bir şekilde bize bakması, videolarımızı çekmesi, alkışlaması, söylediğimiz milli marşlar beni aşırı gururlandırdı ve duygulandırdı" dedi.