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Göle resmen buz tuttu: Termometreler eksi 33.8 dereceyi gördü

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Türkiye, yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarına teslim oldu. Dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 33,8 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Uzmanlar, yaşlı ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 33,8 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Göle ilçesini sıfırın altında 28,7 ile Van'ın Çaldıran ilçesinin Bezirhane köyü, eksi 27,3 ile Ardahan'ın Yalnızçam Kayak Merkezi takip etti. Türkiye yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Uzmanlar, özellikle yaşlı ve çocuklar için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Kapalı otoparkları olmayan sürücüler araçlarını bir branda ya da battaniye ile örterek önlem aldı.

ERZURUM'DA SICAKLIK EKSİ 27,2 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Hava sıcaklığının eksi 27,2 olduğu Erzurum'da otomobillerin, ev ve iş yerlerin camları buz tuttu. Dışarı çıkanlar, buz tutan yolda düşmemek için mücadele verdi. Erzurum'da otomobili için önlem alan Seyit Teber, "Hava buz gibi. Kapalı otopark olmadığı için dışarıda kalan araçların çoğu donuyor. Buna karşı otomobili battaniye ile sarıyorum. Sabah işe giderken yanındaki araçlar buzla kaplı iken benim otomobilde hiçbir şey yok" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 33,8 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. İlçeyi eksi 28,7 ile Van'ın Çaldıran ilçesinin Bezirhane köyü, eksi 27,3 ile yine Ardahan'ın Yalnızçam Kayak Merkezi takip etti. Bazı illerde de hava sıcaklıkları eksi 20 derecenin altında ölçüldü.

Göle resmen buz tuttu: Termometreler eksi 33.8 dereceyi gördü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kar yağmur berekettir. Siz tedbirli olun yeter.

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