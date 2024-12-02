Türkiye'de yetişiyor, binbir derde deva oluyor

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Türkiye'nin en acı biberi olarak bilinen ve Hatay'da 2 bin 347 dekarda üretilen Samandağ biberi, olgunlaşmaya başladı. Özellikle zayıflamaya etkisi olduğu için yoğun talep gören biberin, antioksidan içeriğiyle kalp hastalıkları ve kanser türlerinde önleyici etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

Hatay'da 2 bin 347 dekarda üretilen, 50 bin scoville acılık değeri ile " Türkiye'nin en acı biberi" olma özelliğini taşıyan Samandağ biberinde hasat bekleniyor.

Türkiye'nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor

OLGUNLAŞMAYA BAŞLADI

İlçede 2 bin 347 dekarda üretilen ve örtü altında yetişen Samandağ biberi, olgunlaşmaya başladı. Biberlerin üreticileri de gerekli ilaç ve gübrelemeleri yaptı. Üreticiler, hasadın şubat ve mart aylarına yayılacağını belirtti.

Türkiye'nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor

"ZAYIFLAMAYA ESKİSİ OLDUĞU İÇİN ÇOK YOĞUN TALEP VAR"

Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, Samandağ biberi yetiştirmenin incelik gerektirdiğini söyleyerek, "Hastalık ve zararlılara karşı toprağımızı iyice dezenfekte ediyoruz. Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin ve mineralleri de damlama suyla veriyoruz. Seranın etrafına ince sineklik örüp, cezbedici tuzaklar asarak zararlı sinek ve böcekleri engelliyoruz. Ürünlerimiz hasada eriştiği zaman kırmızı ve yeşil olanları ayırıp, ambalajladıktan sonra tüccara teslim ediyoruz. Eskiden bu biberleri Güneydoğu illerine gönderiyorduk. Fakat son yıllarda İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden talep arttı. Özellikle zayıflamaya etkisi olduğu için çok yoğun talep var. Acısıyla, aromasıyla çok güzel bir biber. Önümüzdeki aylarda hasat başlayacak ve 2 aya yayılacak" diye konuştu.

Türkiye'nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor

"YEMEK TÜRLERİNİN TAMAMINDA TÜKETİLEBİLİR"

Diyetisyen İzem Zekiye Tum ise Samandağ biberinin yüksek lif içeriğiyle kabızlığa iyi geldiğini, antioksidan içeriğiyle de kalp hastalıkları ve kanser türlerinde önleyici etkiye sahip olduğunu anlattı.

Tum, şu ifadeleri kullandı: "Samandağ biberinin içerisindeki lifin oranı sayesinde tok kalmamızı sağlar. Düşük kalori içeriğinden dolayı diyet listelerinde yer alır. Barındırdığı C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve kış aylarında görülen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların hem tedavisine hem de önlenmesine yardımcı olur. A vitamini içeriğinden dolayı da göz hastalıkları için gayet önemlidir. Samandağ biberi kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor. Kanamaya karşı etkilidir. Samandağ biberi, kapsaisin maddesi sayesinde vücutta endorfin salgılanmasını teşvik ederek ağrı hissini azaltır. Migren tipi baş ağrılarının, kas ve eklem ağrılarının dinmesini sağlar. Yaşlanmayı geciktirir, ciltte sarkma ve kırışıklıkları önler. Uygun bir miktarda tüketildiği zaman vücuda ciddi faydalar sağlamaktadır. En önemlisi, metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya yardımcı olur. Taze olarak salatalarda, zeytinyağlılarda ve mezelerde veya kuru olarak pul biber formunda kullanılabilir. Yemek türlerinin tamamında da tüketilebilir. Ülser veya hemoroid rahatsızlığı olanlara tavsiye etmiyoruz"

Türkiye'de yetişiyor, binbir derde deva oluyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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