Türkiye'de Bir İlk: Sosyal Hizmetler Kampüsü Tamamlanmak Üzere

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin hazırladığı proje ile temeli atılan ve inşaatın yüzde 90'ı tamamlanan Sosyal Hizmetler Kampüsü, Türkiye'de bir ilk olacak. 52 bin metrekarelik kampüs içerisinde, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, 9 yaşam evi, 21 yatak kapasiteli misafirhane ile idari bina bulunacak.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin hazırladığı proje ile temeli atılan ve inşaatın yüzde 90'ı tamamlanan Sosyal Hizmetler Kampüsü, Türkiye'de bir ilk olacak. 52 bin metrekarelik kampüs içerisinde, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, 9 yaşam evi, 21 yatak kapasiteli misafirhane ile idari bina bulunacak.

Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan 52 bin metrekare alanda yapılan Sosyal Hizmetler Kampüsü içerisinde, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, 9 yaşam evi, 21 yatak kapasiteli misafirhane ile idari bina yer alacak. Çeşitli aktivite odalarının bulunacağı projede, engellilerin rehabilitasyonu ve çocukların gelişimi için kapalı yüzme havuzu, spor salonu, suni çim saha, basketbol/voleybol sahaları, tenis kortu, açık hava satranç alanı, spor aletleri, çocuk oyun parkları, engelli çocuklar için hobi bahçeleri, su üzeri seyir oturma terasları, ahşap gezinti yolları, kümes hayvanları ve yüzen kuş barınakları, personel ve hizmet alan vatandaşların kullanması için modern bir cami yer alacak.

'BU PROJE, TÜRKİYE'YE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK'

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "İlimizde yapımı devam eden Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün inşaatı büyük bir oranda tamamlandı. Çok kısa zaman içerisinde hizmete açmayı umut ediyoruz. Yüzde 90 oranında tamamlanan bu kampüsümüz, devlet korunması altındaki çocuklarımızın yaşam alanı olacak. Aynı zamanda engelli bireylerimizin kalabileceği ve bakımlarının yapılacağı alanlar olacak. Ayrıca bu alanda tüm hayatı idame ettirebilecek imkanlar mevcut olacak. Kapalı spor salonu, havuzu ile hizmet edecek. Türkiye'ye örnek teşkil edecek kampüs proje ile sosyal devlet olmanın gereği olarak; koruma altındaki ve engelli vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmaya devam etmiş olacağız. Bugünkü maliyeti ile yaklaşık 400 milyon TL tutarındadır" dedi.