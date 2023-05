Tunceli MEB-AKUB ekibine eğitim veren AFAD personeline teşekkür plaketi

Tunceli MEB-AKUB ekibine eğitim veren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline teşekkür plaketi verildi.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma (MEB-AKUB) ekibine arama-kurtarma ve tahliye eğitimi veren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline plaket verdi. Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, personel Özgür Aydoğdu, Murat Okçu, Gürkan Öztaş ve Onur Beydili tarafından 36 MEB-AKUB personeline 40 saatlik arama-kurtarma, tahliye, afetlerle mücadele, insani yardım, hafif arama-kurtarma, çadır kurulumu ve yangın konularında eğitim verildi.

Personele eğitim veren AFAD ekibini makamında ağırlayan ve desteklerinden ötürü teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Değerli AFAD ekibi üyeleri, kısa bir süre önce gönüllü personelimizden oluşan MEB/AKUB ekibimize çok önemli eğitimler verdiniz. Yakın zamanda ülke olarak afet anında nasıl hareket etmek gerektiğini bilmenin önemini gördük. Bu zamanlarda bilinçli ve bilgili olmanın hayat kurtardığına bir kez daha tanık olduk. O nedenle MEB/AKUB Ekibine verdiğiniz eğitim kuşkusuz çok kıymetli. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin önderliğinizde kurtarabileceğimiz her can için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Verdiğiniz destek ve yaptığınız iş birliği için kurum adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Ekmekci, AFAD personeline plaket vererek fotoğraf çektirdi. - TUNCELİ

