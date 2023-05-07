Tunceli'de kaybolan gençler için arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobilde kaybolan gençlerden Baran Aslantaş'ın bulunmasının ardından, Azad Demiral ve amcası Mehmetcan Demiral'ı arama çalışmaları 17'nci gününde devam ediyor. Arama çalışmalarını kolaylaştırmak için Munzur Çayı'nın kepçelerle yönü değiştirildi.

TUNCELİ'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki Baran Aslantaş'ın (22) bulunmasının ardından, aynı araçta kaybolan Azad Demiral (21) ve amcası Mehmetcan Demiral'ı (22) arama çalışmaları 17'nci gününde devam ediyor. Arama çalışmalarını kolaylaştırmak ve suyun debisini düşürmek için Munzur Çayı'nın kepçelerle yönü değiştirildi.

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral ile yeğeni Azad Demiral ve Baran Aslantaş'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesini düşürmek için baraj kapakları Valilik talebiyle açıldı. Aramaların 16'ncı gününde Miskişah mevkiinde Baran Aslantaş'ın cansız bedeni bulundu. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Aslantaş'ın cenazesi memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.