Tüm Çengelköy dilden dile bu aşkı konuşuyor! Her parkeye kalp çizip bıraktı
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İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'deki bir yokuşta bulunan parkelere kalp çizen vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada kurban bayramında kalpleri ısıtan bir olay gündem oldu. İsmi bilinmeyen bir vatandaş iddiaya göre Çengelköy'de sevdiği kadının oturduğu mahallenin parke taşlarına tek tek kalp çizdi.
SOSYAL MEDYADA ALKIŞ YAĞDI
Bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar, aşkını ilan eden ve sevgisini gösteren vatandaşa övgü dolu yorumlarda bulundu. Yorumlar, herkesin kalbini ısıttı.
MAHALLEDE DE GÜNDEM OLDU
Parke taşlarına taşınan bu aşk, Çengelköy'de 1 numaralı gündem maddesi haline geldi. Şimdi herkes bu çılgın aşığın kim olduğunu merak ediyor.
İşte o fotoğraf: