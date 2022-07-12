Tüm Çengelköy dilden dile bu aşkı konuşuyor! Her parkeye kalp çizip bıraktı - Haberler

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Tüm Çengelköy dilden dile bu aşkı konuşuyor! Her parkeye kalp çizip bıraktı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Tüm Çengelköy dilden dile bu aşkı konuşuyor! Her parkeye kalp çizip bıraktı

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'deki bir yokuşta bulunan parkelere kalp çizen vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada kurban bayramında kalpleri ısıtan bir olay gündem oldu. İsmi bilinmeyen bir vatandaş iddiaya göre Çengelköy'de sevdiği kadının oturduğu mahallenin parke taşlarına tek tek kalp çizdi.

SOSYAL MEDYADA ALKIŞ YAĞDI

Bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar, aşkını ilan eden ve sevgisini gösteren vatandaşa övgü dolu yorumlarda bulundu. Yorumlar, herkesin kalbini ısıttı.

MAHALLEDE DE GÜNDEM OLDU

Parke taşlarına taşınan bu aşk, Çengelköy'de 1 numaralı gündem maddesi haline geldi. Şimdi herkes bu çılgın aşığın kim olduğunu merak ediyor.

İşte o fotoğraf:

Tüm Çengelköy dilden dile bu aşkı konuşuyor! Her parkeye kalp çizip bıraktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Başka Murat:

Bir et parçasına aşık olduğu iddia edilen bu şahsa sorsunlar; o et parçasını yaratan varlığı o kalpleri yaptığı gün hatırladımı? Asıl sanatçıya, aşık olunması gerekene değilde eser e aşık olduğunu zannetmek heralde büyük bir akıl eksikliği olsa gerek.

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