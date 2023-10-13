TTK Amasra Müessesesi'nde patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında geçen yıl meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 43 madenci için anma töreni düzenlendi. Törende, hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı. Patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtının açılışı da yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında geçen yıl 14 Ekim'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için müessesedeki servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, gazetecilere, 43 maden işçisini kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

Yeşil, 43 madencinin ocağına ateş düştüğünü ve bu acının tarifsiz olduğunu belirterek, "Rabb'im bu tür kazaları bir daha yaşatmasın. Tabii ortada böyle bir kaza varsa nedenleri de vardır. Konu adli makamlarda, bizler de yakından takip ediyoruz. Sorumluların en ağır cezaları almaları için biz de sendika olarak mücadele ediyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimizi tekrar anıyoruz, mekanları cennet olsun, yaralı ve tedavileri süren arkadaşlarımıza da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Hasan Düzgün ise 43 madenciyi kaybetmenin derin üzüntüsünü halen yaşadıklarını dile getirerek, "Mekanları cennet olsun. Gönül isterdi ki böyle bir şey olmasın ama Rabb'imin takdiri böyleymiş. Biz elimizden geldiğince ülke ekonomisine katkıda bulunmak için kömür çıkaracağız." dedi.

İşçilerden Orhan Sarıok da büyük bir acı yaşadıklarını anlatarak, "Böyle bir durumu inşallah hiçbir müessesede bir daha yaşamayız. O günkü olay çok büyük bir olaydı, kelimelerle anlatılmaz. Çok kötü bir gündü." diye konuştu.

Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve sendika yöneticileri ile çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Törende ayrıca patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtının açılışı yapıldı.

Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural'ın 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 860 yıldan 1075 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme heyeti, 28 Nisan'daki duruşmada açıkladığı ara kararda, Müessese Müdür Yardımcısı Atmaca'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.