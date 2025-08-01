TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan ve bu nedenle ihraç edilen beş teğmenden biri olan okul birincisi Ebru Eroğlu'nun hala iş bulamadığı ortaya çıktı.

OLAN EBRU EROĞLU'NA OLDU

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun aktardığına göre; ihraç edilen beş teğmenden dördü — İzzet Talip Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç — Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlarken, okul birincisi Teğmen Ebru Eroğlu henüz bir kurumda görev alamadı. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Eroğlu'nun iş arayışı devam ediyor.

AKADEMİK VE ASKERİ BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kara Harp Okulu'nda geçirdiği beş yıl boyunca disiplinden tam not alan Teğmen Ebru Eroğlu, mezuniyetinde birincilik derecesiyle öne çıkmıştı. Spor, atış ve tatbikat alanlarında da başarılı performans sergileyen Eroğlu, Rusça biliyor ve bilgisayar, elektronik, inşaat, makine mühendisliği, savunma yönetimi, tarih ve uluslararası ilişkiler gibi pek çok alanda en yüksek puanı almıştı.