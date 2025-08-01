TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda
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30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı için ihraç edilen dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun hala işsiz olduğu ortaya çıktı. Diğer dört ihraç edilen teğmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınırken, İstanbul'da ailesiyle yaşayan Eroğlu iş bulmakta zorlanıyor.

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan ve bu nedenle ihraç edilen beş teğmenden biri olan okul birincisi Ebru Eroğlu'nun hala iş bulamadığı ortaya çıktı.

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda

OLAN EBRU EROĞLU'NA OLDU

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun aktardığına göre; ihraç edilen beş teğmenden dördü — İzzet Talip Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç — Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlarken, okul birincisi Teğmen Ebru Eroğlu henüz bir kurumda görev alamadı. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Eroğlu'nun iş arayışı devam ediyor.

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda

AKADEMİK VE ASKERİ BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kara Harp Okulu'nda geçirdiği beş yıl boyunca disiplinden tam not alan Teğmen Ebru Eroğlu, mezuniyetinde birincilik derecesiyle öne çıkmıştı. Spor, atış ve tatbikat alanlarında da başarılı performans sergileyen Eroğlu, Rusça biliyor ve bilgisayar, elektronik, inşaat, makine mühendisliği, savunma yönetimi, tarih ve uluslararası ilişkiler gibi pek çok alanda en yüksek puanı almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıy.i:

vallahi yazık, sistemin tamamen değişmesi gerekiyor bu kadına ve türk milletine yapılan bu haksız durumlar kabul edilemez , biz etmiyoruz hiç bir hareketinize razı değiliz ,butun hareketleriniz yanlış ve sadece türk milletini sekteye ugratıyor ,arabı kürdü suriyelisi başka her vatandaşı hakkını tomarla alıyor türk milleti yoz kaldı türk milleti uzakta kaldı , bunların hiç birisini kabul etmiyoruz ve sadece bu kadar destek olabılıyoruz

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme185
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Haber YorumlarıMGk:

Gençler Chp'ye güvenip devletinize ihanet etmeyin yolda kalırsınız onlar sadece kendini düşünür onlarla yola çıkan yolda kalır

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme90
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Haber YorumlarıEmir Emir:

SORUN HANGİ SİYASİ PARTİ OLDUĞU DEĞİL,ASIL SORUN MİLLETİN OYU İLE VEKALET ALANLARIN VEKALET SAHİBİNE HÜKMETMEYE ÇALIŞMASI.

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Haber Yorumlarıgünday deniz:

Herkes haddini bilecek

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıMahmut YAŞAR:

haber çarpıtıcı. Bu teğmen Mustafa Kemalin askerleriyiz dediği için değil, emre itaatsizlikten dolayı ihraç edildi.

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıKuscubasi:

Bi gaza geldi ekmeğinden oldu. Asıl yazık olan kimse arkasında değil.

Yorum Beğen64
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