Trafik Kazası Sonrası 5 Aydır Yaşama Mücadelesi Veriyor

Trafik Kazası Sonrası 5 Aydır Yaşama Mücadelesi Veriyor
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Sakarya'da bisikletiyle evine dönerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Enes Atılmış, 5 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Ailesi, kazanın adaletinin sağlanmasını talep ediyor.

SAKARYA'da bisikletiyle evine giderken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Enes Atılmış (17), 5 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Baba Serkan Atılmış, "Savcı, kazada hata payını her iki tarafa da yüzde 50 vermiş. Adalet istiyorum, başka da bir şey istemiyorum" dedi.

Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı'nda 2 Ocak'ta meydana gelen kazada; staj yaptığı iş yerinden bisikletiyle evine dönen Enes Atılmış'a, yaya geçidinden geçerken Fatih B. (42) idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Atılmış, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Enes Atılmış, yaklaşık 5 aydır yaşam mücadelesi veriyor.

'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR'

Baba Serkan Atılmış, "Oğlum yaklaşık 5 ay önce trafik kazası geçirdi. Şu anda 5 aydır yoğun bakımda. Oğlum hastanede devamlı enfeksiyon kapıyor. Sdece yetkililerden rica ediyorum, maddi olarak bir beklentim yok ama Allah rızası için evladımı iyileştirsinler. Enfeksiyondan dolayı oğlum nefes almakta bile güçlük çekiyor. Oğluma çarpan kişi, şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Savcı, kazada hata payını her iki tarafa da yüzde 50 vermiş. Adalet istiyorum, başka da bir şey istemiyorum" dedi.

'GÖRÜNTÜLERİ 2 GÜN ÖNCE İZLEYEBİLDİM'

Oğlunun aşçılık okuduğunu ve staj gördüğü iş yerinden döndüğünü söyleyen Atılmış, "18.30 civarında işten çıkıp eve gelecekti. Bünyem kaldırmadığı için kaza anını 5 aydır izleyememiştim. 2 gün önce izledim ve oğlumun sağına soluna dikkatlice baktığını görüyorum. Evet, belki de yeşil ışık oğluma yanmamış olabilir ama buna istinaden savcı, hata payını yüzde 50 vermiş oğluma. Hız sınırı 80 ama araba 120 ile geliyor. Direksiyonu bile kırmamış, belki direksiyonu kırsa oğlum şu an kurtulacaktı" diye konuştu.

'ENFEKSİYON KAPTIĞI İÇİN BİLİNCİ YERİNE GELEMİYOR'

Anne Sevgül Atılmış de "Anlatamıyorum derdimi, çok acı içindeyim 5 aydır maddi ve manevi olarak perişan haldeyiz. 8 yaşında bir oğlum var, abisine o kadar düşkün ki 5 aydır abisinin kazadan bir gün önceki çıkardığı sweatle yatıp kalkıyor. Her akşam, 'Ben abimi çok özledim' diye ağlıyor. Çok deli dolu bir çocuktu benim oğlum. Eski haline, sağlıklı haline dönmesini istiyorum. Akciğerlerinde yaralanma olduğu için iç kanama geçirdi. Beyin kanaması geçirdi. Sürekli enfeksiyon kaptığı için bilinci yerine gelemiyor. Benim oğluma vurup, kaçan adam elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.

'O YOLA BİR ÇARE BULSUNLAR'

Anne Atılmış, "Benim oğlum 17 yaşında genç bir çocuk, bir insan. Yetkililere sesleniyorum, o yola bir çare bulsunlar. Başka canlar yanmasın, başka anneler ağlamasın. Babamın cenazesine bile gidemedim. 5 aydır biz ne bayram ne ramazan; hiçbir şey görmedik. Oğlumun sevdiği hiçbir yemek evde pişmiyor. Onları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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