Trabzon Of'ta Çay Alım Merkezinin Çatısına Halı Saha Yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde çay alım merkezinin çatısına yaptırılan halı saha, gençlerin oyun alanı olurken, yamuk görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Trabzon'un Of ilçesindeki Ağaçseven Mahallesi'nde iki katlı çay alım merkezinin çatısına yaptırılan mini halı saha, gençlerin oyun alanı olu. Mahallede bulunan Kur'an kursuna giden öğrenciler, çıkışta vakitlerini halı sahada futbol oynayarak değerlendirirken, sahaya ait görseller sosyal medyada da ilgi görüyor.

Halı sahanın Kur'an kursunda okuyan öğrenciler için yaptırıldığını belirten Mehmet Yıldırım, "Her gün gelip burada futbol oynuyoruz. Burası kursumuzda okuyanlar için yaklaşık 1 yıl önce yaptırıldı. Normalde burası betondu daha sonra halı sahaya dönüştürüldü" diye konuştu.

Halı sahanın kendileri için çok iyi olduğunu söyleyen Yağız Çiçek ise "Cami çıkışı buraya geliyoruz. Kemal hoca iyi ki burayı yaptırdı. Mahalle arasında oynadığımız zaman düşüp bacaklarımızı yaralıyorduk. Zaman zaman burası dolu oluyor bizim için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı. - TRABZON