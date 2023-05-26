Torbalı Belediyesi Roman vatandaşlar için buluşma düzenledi

Torbalı Belediyesi, hava şartları nedeniyle Çaybaşı Mahallesi'nde düzenlenen Hıdrellez etkinliklerinin yarıda kalması nedeniyle Roman vatandaşların isteği üzerine Roman Buluşması düzenledi.

Çaybaşı Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta düzenlenen Hıdırellez etkinliğinin hava şartlarından dolayı yarıda kalması nedeniyle Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'den yeni bir şenlik talep eden Roman vatandaşları kırmayan Torbalı Belediyesi, dün büyük bir etkinlik düzenledi. Sevilen şarkıcı Emre Övek'in konser verdiği etkinlikte, Roman Ateşi de dans gösterileri ile yer aldı. Seçim çalışmaları nedeniyle Torbalı'da olan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da katıldığı şenlikte Roman vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

BAŞKAN TEKİN: YARIM KALAN ATEŞİ YAKTIK

Çaybaşı'nın yanı sıra Yazıbaşı, Kuşçuburun ve ilçe merkezinden de yoğun katılımın olduğu Roman Buluşması'nda coşku doruğa çıktı. Öte yandan enlikte yoğun ilgi gören CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda, Çaybaşı'nda yıllardır verilmeyen tapuları için de söz verdi.

Şenliğin sonuna kadar vatandaşlarla bir arada olan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Hıdırellez'de yağmur nedeniyle yarım kalan ateşimizi Emre Övek konseri ve Roman Ateşi Grubu'nun dans gösterisi ile yeniden yaktık. Bu eğlenceli buluşmaya katılan tüm vatandaşlarımıza, bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan CHP İzmir Milletvekili'miz Murat Bakan'a, İlçe Başkanı'mız Övünç Demir'e teşekkür ederim" dedi.