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Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz

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İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Beşar Esad'ın devrilmesini ilçe sokaklarında kutlayan Suriyelilere çağrıda bulundu. Demir, "Size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz." dedi.

Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekatta Beşar Esad rejimi resmen devrildi. Şam'ı da muhaliflerin almasının ardından Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

SURİYELİLER ESAD'IN GİDİŞİNİ KUTLUYOR

Esad rejiminin devrilmesi dünyanın dört bir yanındaki Suriyeliler tarafından kutlandı. İç savaşta Türkiye'ye gelen Suriyeliler de birçok şehirde kutlama yaptı.

TORBALI BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SURİYELİLERE ÇAĞRI

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçede kutlama yapan Suriyelilere çağrıda bulundu. Demir, Suriyeli çocuklu aileleri memleketlerine gönderebileceklerini söyledi.

"SİZE BİR YILBAŞI SÜRPRİZİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam Torbalı'da sevinç nidaları atarak kutlama yapan Suriyeli kardeşlerim; Torbalı Belediyesi olarak öncelikle çocuklu aileler olmak üzere size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz."

Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz

Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKral Çplak:

Suriyede Esad devrildi . Bunda zerre katkısı olmayan bu korkakları bu zavallıları ben olsam ülkeye sokmam.

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