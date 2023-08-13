Tokat'ta meteor yağmurunu çekmek isteyen fotoğrafçılar bulutlara takıldı

Meteor yağmuru için bin 600 rakımlı Topçam yaylasına çıkan fotoğrafçılar bulutlardan dolayı hayal kırıklığına uğradı

TOKAT - Tokat'ta fotoğrafçılar bin 600 rakımlı Topçam yaylasına çıktı, Perseid meteor (göktaşı) yağmurunu çekmek istedi, bulutlar izin vermedi.

Dev gezegen Jüpiter'in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilmesiyle görsel şölen sunan Perseid meteor (göktaşı) yağmuru, Tokat'a havanın bulutlu olmasından dolayı görüntülenemedi. Bin 600 rakımlı Topçam yaylasına Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için çıkan fotoğrafçılar hayal kırıklığı yaşadı. Gökyüzünün bulutlar nedeniyle kapalı olmasından dolayı yağmuru görüntüleyemeyen fotoğrafçılar, saatlerce gökyüzünde ki bulutların dağılmasını bekledi. Uzun bekleyişin ardından fotoğrafçılar, hayal kırıklığı yaşadı.

"Sabah 04.00'a kadar bekleyeceğiz"

Perseid meteor yağmurunu çekmek için bin 600 rakımlı Topçam yaylasına çıktığını belirten doğa fotoğrafçısı Serdar Deniz, "Bu akşam Tokat'ın Topçam yaylasına geldik. Perseid meteor yağmurunu doğa fotoğrafçısı arkadaşlarla çekmek için geldik. 1 aydır açık olan hava bu gece sisli ve bulutlu oldu. O yüzden meteor yağmurunu izleyemedik, çekemedik. Bizde arkadaşlarla getirdiğimiz kamp çantaları ve malzemesiyle sabah 04.00'a kadar bekleyeceğiz. Eğer hava açarsa meteor yağmurlarını fotoğraf arşivimize katacağız, başaramazsak gece sonunda güzel bir kamp yapmış olacağız. Şuan şehir manzarasına karşıyız, arkadaşlarım fotoğraf denemeleri yapıyor, inşallah bulutlar açılır" şeklinde konuştu.